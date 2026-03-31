Japonia vrea să împrumute dragoni de Komodo pentru a-i înmulți

Indonezia va împrumuta doi varani de Komodo, mai cunoscuți sub denumirea populară de „dragoni”, prefecturii japoneze Shizuoka, unde se speră că reptilele aflate pe cale de dispariție se vor putea reproduce, relatează Reuters.

Ministerul Pădurilor din Indonezia a transmis că schimbul de animale va crește „contribuțiile ambelor părți la protecția și conservarea faunei sălbatice, precum și gradul de conștientizare publică privind biodiversitatea”, adăugând că programul are ca scop reproducerea dragonilor de Komodo, pe care Lista Roșie a IUCN îi clasifică drept specie pe cale de dispariție.

Ahmad Munawir, un oficial responsabil de conservare în cadrul ministerului, a declarat pentru Reuters că un mascul și o femelă vor fi trimiși la o grădină zoologică din Shizuoka. În schimb, prefectura va trimite mai multe animale în Indonezia, inclusiv panda roșii și girafe, a precizat Ahmad.

Panda roșu este o rudă de dimensiunea unei pisici a ratonilor și a dihorilor. Deși în trecut se credea că este o rudă a ursului panda, prin analize moleculare s-a constatat că nu face parte din familia urșilor.

Exemplar de panda roșu, FOTO: Steve Rawlins / Avalon / Profimedia

Împrumutarea dragonilor de Komodo, criticată de PETA

Acordul a fost semnat săptămâna trecută, înaintea unei vizite în Japonia a președintelui Prabowo Subianto, care s-a întâlnit marți cu prim-ministrul japonez Sanae Takaichi.

Organizația pentru drepturile animalelor People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) a declarat marți că dragonii nu ar trebui niciodată tratați ca „monedă de schimb diplomatică”.

„Transportarea acestor animale extrem de inteligente peste hotare pentru reproducere în captivitate nu face decât să întărească mitul periculos că conservarea poate avea loc între zidurile grădinilor zoologice, în timp ce orice pui născuți acolo ar fi condamnați la o viață întreagă de captivitate”, a declarat Jason Baker, președintele PETA Asia, el adăugând că dragonii ar trebui să rămână în habitatul lor natural.

Indonezia găzduiește peste 3.000 de dragoni de Komodo, potrivit datelor guvernamentale. Aceste reptile sunt cele mai mari șopârle din lume, ajungând la o lungime de aproximativ 3 metri. Au o limbă bifurcată galbenă și o mușcătură veninoasă.

Postul japonez TV Shizuoka a relatat că cei doi dragoni ar putea ajunge chiar din luna iunie pentru programul de reproducere. Ahmad a spus că aceștia vor fi trimiși după semnarea unui acord de tip „business-to-business” între grădinile zoologice din Indonezia și Japonia.