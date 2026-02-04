JD Vance atacă „elitele incestuoase” ale Americii, după publicarea dosarelor Epstein, dar susține că Trump este exonerat de noile documente

Președintele SUA este menționat de sute de ori în dosarele recent publicate în cazul Jeffrey Epstein. JD Vance spune însă, într-un interviu acordat Daily Mail, că Trump se află „în afara cercului social” compromis de aceste documente.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a criticat „elitele incestuoase” ale Americii după publicarea ultimei tranșe din dosarele legate de abuzatorul sexual și finanțistul Jeffrey Epstein.

Printre personalitățile de rang înalt care apar în cele trei milioane de documente publicate vineri trecută de Departamentul de Justiție se numără Bill Gates și Bill Clinton.

Vance a insistat că, în ciuda faptului că apare de mii de ori în dosare, președintele Donald Trump nu face parte din acel grup „elitist”.

„Cred că acest lucru arată doar natura incestuoasă a elitelor americane, iar asta este destul de dezgustător”, a declarat el într-un interviu acordat Daily Mail.

„Și, cred că asta le afectează foarte mult imaginea multor oameni. Bill Gates, Bill Clinton, mulți alții”, a spus el.

Clinton și soția sa, Hilary, au acceptat să depună mărturie în fața Congresului cu privire la legăturile lor cu Epstein, în timp ce Gates a emis o declarație în care respinge acuzațiile aduse împotriva sa în dosare.

Deși a evidențiat rolul democraților în comentariile sale, Vance a susținut că Trump este exonerat.

„Președintele Trump se află în afara cercului social”, a insistat Vance. „El cunoaște multe dintre aceste persoane. Cu siguranță are o avere și o putere similare. Dar el nu a fost niciodată prietenos cu Epstein în același mod în care au fost multe dintre aceste alte persoane”, a spus el.

Trump, între timp, a dat semne că este dornic să treacă peste scandal.

Răspunzând la ultima publicare a documentelor, președintele SUA a declarat sâmbătă reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One: „Mi s-a spus de către unele persoane foarte importante că nu numai că mă absolvă, ci este exact opusul a ceea ce sperau oamenii”.

Trump a negat în mod constant că ar fi avut cunoștință despre abuzurile lui Epstein, dar problema l-a urmărit luni de zile, deoarece a promis că va publica documentele în cadrul campaniei sale prezidențiale din 2024.

Însă, când a fost întrebat marți de un reporter despre aceste dosare, el a răspuns: „Cred că este timpul ca țara să treacă la altceva, sincer”.

Ultima tranșă de dosare include trei milioane de pagini, 180.000 de imagini și 2.000 de videoclipuri, cel mai mare număr de documente publicate de guvern de când o lege a impus acest lucru anul trecut.

Președintele SUA este menționat de sute de ori în dosarele recent publicate. Trump a fost prieten cu Epstein, dar susține că relația lor s-a deteriorat cu mulți ani în urmă și a negat că ar fi avut cunoștință despre avuzurile sexuale ale acestuia.

Printre noile documente se află o listă întocmită anul trecut de FBI cu acuzațiile aduse împotriva lui Trump de persoanele care au sunat la linia telefonică a Centrului Național de Operațiuni împotriva Amenințărilor. Multe dintre acestea par să se bazeze pe informații neverificate primite de agenție și au fost formulate fără dovezi în sprijinul lor.

Lista include numeroase acuzații de abuz sexual aduse împotriva lui Trump, Epstein și alte personalități de rang înalt.

Trump a negat în mod constant orice faptă ilegală în legătură cu Epstein și nu a fost acuzat de nicio infracțiune de către victimele lui Epstein.

Aliatul lui Trump și șeful Tesla, Elon Musk, care a discutat despre participarea la petrecerile lui Epstein în complexul său din Caraibe, este de asemenea menționat în documente, dar nu este clar dacă aceste vizite au avut loc. El a susținut că a „refuzat” în mod constant invitațiile lui Epstein.

Alte personalități menționate în dosare îl includ pe politicianul britanic și fostul ambasador al SUA, Lord Peter Mandelson, care insistă că nu era la curent cu crimele lui Epstein. Mandelson se confruntă acum cu o anchetă a poliției în Marea Britanie și cu cereri de retragere a titlului și a rangului său nobiliar.

În interviu, Vance a susținut, de asemenea, solicitările ca membrul familiei regale britanice Andrew Mountbatten-Windsor să se prezinte în fața Congresului pentru a răspunde pentru legăturile sale cu miliardarul pedofil Epstein. Fostul prinț a negat întotdeauna orice faptă ilegală.