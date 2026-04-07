JD Vance acuză UE de interferență în alegerile din Ungaria și îl susține pe Viktor Orbán, la Budapesta: „Va câștiga aceste alegeri. Viktor, așa este?”

După ce Donald Trump și-a arătat susținerea pentru premierul maghiar pe rețelele sociale, iar secretarul de Stat Marco Rubio a venit în Ungaria pentru a exprima acest lucru, a venit rândul vicepreședintelui SUA să îl sprijine direct pe Orbán, printr-o vizită la Budapesta, marți, scrie Reuters.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat marți că „birocrații de la Bruxelles” au încercat să submineze economia și independența energetică a Ungariei, în vreme ce l-a apărat pe premierul maghiar Viktor Orbán, care se confruntă cu o rundă crucială de alegeri duminică.

În declarațiile făcute alături de Orbán în cadrul unei vizite la Budapesta, Vance a calificat acest lucru drept unul dintre cele mai grave exemple de amestec străin în alegeri.

„Ceea ce s-a întâmplat în această țară, ceea ce s-a întâmplat în plină campanie electorală, este unul dintre cele mai grave exemple de interferență străină în alegeri pe care am văzut-o vreodată sau despre care am citit vreodată”, a declarat Vance în cadrul unei conferințe de presă.

„Birocrații de la Bruxelles au încercat să distrugă economia Ungariei. Au încercat să reducă independența energetică a Ungariei. Au încercat să crească costurile pentru consumatorii maghiari. Și au făcut toate acestea pentru că îl urăsc pe acest om”, a spus Vance.

Vance se află la Budapesta cu câteva zile înaintea alegerilor parlamentare, sondajele indicând că Orbán ar putea pierde puterea după 16 ani la guvernare, în fața opoziției conduse de fostul său aliat Peter Magyar.

„Viktor Orbán va câștiga următoarele alegeri”

Vicepreședintele SUA a mai spus că vrea să-l ajute pe Orbán „cât de mult poate”.

„Acum, nu mă aștept, desigur, ca poporul ungar să asculte de vicepreședintele Statelor Unite – nu acesta este motivul principal pentru care mă aflu aici. Dar am vrut să transmit un mesaj tuturor, în special birocraților de la Bruxelles, care au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-i ține în frâu pe cetățenii Ungariei, pentru că nu le place liderul care a luat apărarea poporului ungar”, a spus el.

„Viktor Orbán va câștiga următoarele alegeri din Ungaria, așa că sunt foarte încrezător în acest sens și în continuarea relației noastre pozitive”, a insistat Vance, care s-a întors spre prim-ministru pentru a-l întreba: „Viktor, așa este?”

„Acesta este planul”, a spus Orbán.

Vance: UE a greșit izolându-se de petrolul și gazele din Est

Vance a mai spus că UE a făcut o „greșeală uriașă” izolându-se de petrolul și gazul natural din Est, după debutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina.

„Semințele acestui conflict au fost de fapt plantate cu mult înainte de începerea luptelor, și au fost plantate atunci când liderii europeni au decis că vor intra atât de adânc într-o anumită economie energetică încât se vor izola de petrolul și gazul natural provenite din Est. A fost o greșeală uriașă atunci și este evident că este o greșeală uriașă și acum”, a spus Vance.

„Și este amuzant când aud oameni care îl acuză, de exemplu, pe președintele meu că ar fi pro-Rusia. Președintele meu a făcut mai mult decât oricine altcineva în lume pentru a ajuta Europa cu energie și gaz natural lichefiat, ceea ce slăbește Rusia, deoarece ne-ar plăcea ca aliații și prietenii noștri să urmeze politici energetice inteligente, astfel încât consumatorii lor să plătească mai puțin”, a adăugat el..

„Așadar, mi se pare foarte amuzant că, de multe ori, chiar cei care îl acuză pe unul sau altul dintre lideri că ar fi pro-Rusia sunt aceiași oameni care au creat, de la bun început, o economie slabă din punct de vedere energetic în Europa”, a mai spus vicepreședintele SUA.

Vance a răspuns și unei întrebări care viza presupusele interferențe ale Ucrainei în alegerile din Ungarias, o teorie vehiculată de Orbán, dar respinsă de Kiev.

Vicepreședintele SUA a răspuns că SUA sunt „cu siguranță conștiente că există elemente în cadrul serviciilor de informații ucrainene care încearcă să influențeze alegerile americane (sau) alegerile maghiare; asta este exact ceea ce fac.”

Importanța lui Orbán pentru lumea MAGA

Vizita lui Vance, cu doar câteva zile înainte de scrutin, subliniază cât de crucială este considerată realegerea lui Orbán pentru mișcarea MAGA a președintelui Donald Trump.

Trump l-a susținut deja personal pe Orbán, calificându-l drept „un lider cu adevărat puternic și influent”.

„Relația și prietenia dintre Ungaria și Statele Unite sunt foarte importante pentru noi”, i-a spus Vance lui Orbán înainte ca cei doi să înceapă discuțiile în spatele ușilor închise.

„În parte pentru că iubim poporul maghiar și această națiune și cultură uimitoare, dar și pentru că președintele vă iubește, la fel ca și mine, deoarece sunteți o parte atât de importantă a ceea ce a făcut Europa puternică și prosperă”, a spus el.

Vance și soția sa, Usha, au fost întâmpinați la aeroportul din Budapesta de ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, care a afirmat că vizita ilustrează „o nouă epocă de aur în relațiile dintre SUA și Ungaria”.

Într-o postare pe X înainte de sosirea lui Vance, rivalul lui Orban, Magyar, a avertizat împotriva interferențelor străine.

„Aceasta este țara noastră”, a scris el. „Istoria Ungariei nu se scrie la Washington, Moscova sau Bruxelles – se scrie pe străzile și în piețele Ungariei”, a spus el.