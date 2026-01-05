JD Vance, prima reacție după ce o persoană i-a spart ferestrele casei cu ciocanul: „Un om nebun”
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat luni că „o persoană nebună” a încercat să pătrundă în casa lui din Ohio, lovind cu ciocanul ferestrele, și a precizat că el și familia lui nu se aflau acolo în acel moment, informează Reuters.
CNN, citând o sursă anonimă din cadrul forțelor de ordine americane, a relatat mai devreme că autoritățile anchetează un incident la domiciliul respectiv și că au reținut o persoană.
„Din câte știu, un om nebun a încercat să pătrundă în casă lovind cu ciocanul în ferestre. Sunt recunoscător Secret Service și poliției din Cincinnati pentru că au reacționat rapid”, a scris Vance, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
I appreciate everyone's well wishes about the attack at our home. As far as I can tell, a crazy person tried to break in by hammering the windows. I'm grateful to the secret service and the Cincinnati police for responding quickly.— JD Vance (@JDVance) January 5, 2026
We weren't even home as we had returned…
„Nici măcar nu eram acasă, deoarece ne întorsesem deja la Washington”, a adăugat vicepreședintele american, rugând mass-media să nu difuzeze imagini cu casa cu ferestrele sparte.
Secret Service nu a fost disponibil imediat pentru comentarii, notează Reuters.
Acesta a fost cel mai recent episod de violență politică îndreptată împotriva unui oficial ales al SUA. În iunie anul trecut, o deputată democrată din Minnesota și soțul ei au fost împușcați mortal de un bărbat înarmat, într-un incident pe care autoritățile l-au calificat drept crimă cu motivație politică.
În aprilie anul trecut, un bărbat a dat foc casei guvernatorului Pennsylvaniei, Josh Shapiro, în timp ce guvernatorul și familia lui dormeau în reședință.
Acest atac are similitudini cu incidentul din octombrie 2022, când un bărbat a pătruns în reședința din San Francisco a lui Nancy Pelosi, pe atunci președinta Camerei Reprezentanților din SUA, și l-a bătut pe soțul ei cu un ciocan.