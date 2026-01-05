Sari direct la conținut
Actualitate

JD Vance, prima reacție după ce o persoană i-a spart ferestrele casei cu ciocanul: „Un om nebun”

HotNews.ro
JD Vance, prima reacție după ce o persoană i-a spart ferestrele casei cu ciocanul: „Un om nebun”
Vicepreședintele american JD Vance, în fața presei, la Capitoliul SUA, pe 28 octombrie 2025. FOTO: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat luni că „o persoană nebună” a încercat să pătrundă în casa lui din Ohio, lovind cu ciocanul ferestrele, și a precizat că el și familia lui nu se aflau acolo în acel moment, informează Reuters.

CNN, citând o sursă anonimă din cadrul forțelor de ordine americane, a relatat mai devreme că autoritățile anchetează un incident la domiciliul respectiv și că au reținut o persoană.

„Din câte știu, un om nebun a încercat să pătrundă în casă lovind cu ciocanul în ferestre. Sunt recunoscător Secret Service și poliției din Cincinnati pentru că au reacționat rapid”, a scris Vance, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

„Nici măcar nu eram acasă, deoarece ne întorsesem deja la Washington”, a adăugat vicepreședintele american, rugând mass-media să nu difuzeze imagini cu casa cu ferestrele sparte.

Citește și
Vicepreședintele SUA JD Vance. FOTO: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia VIDEO. Incident la casa lui JD Vance. O persoană a fost reținută

Secret Service nu a fost disponibil imediat pentru comentarii, notează Reuters.

Acesta a fost cel mai recent episod de violență politică îndreptată împotriva unui oficial ales al SUA. În iunie anul trecut, o deputată democrată din Minnesota și soțul ei au fost împușcați mortal de un bărbat înarmat, într-un incident pe care autoritățile l-au calificat drept crimă cu motivație politică.

În aprilie anul trecut, un bărbat a dat foc casei guvernatorului Pennsylvaniei, Josh Shapiro, în timp ce guvernatorul și familia lui dormeau în reședință.

Acest atac are similitudini cu incidentul din octombrie 2022, când un bărbat a pătruns în reședința din San Francisco a lui Nancy Pelosi, pe atunci președinta Camerei Reprezentanților din SUA, și l-a bătut pe soțul ei cu un ciocan.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro