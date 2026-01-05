JD Vance, prima reacție după ce o persoană i-a spart ferestrele casei cu ciocanul: „Un om nebun”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat luni că „o persoană nebună” a încercat să pătrundă în casa lui din Ohio, lovind cu ciocanul ferestrele, și a precizat că el și familia lui nu se aflau acolo în acel moment, informează Reuters.

CNN, citând o sursă anonimă din cadrul forțelor de ordine americane, a relatat mai devreme că autoritățile anchetează un incident la domiciliul respectiv și că au reținut o persoană.

„Din câte știu, un om nebun a încercat să pătrundă în casă lovind cu ciocanul în ferestre. Sunt recunoscător Secret Service și poliției din Cincinnati pentru că au reacționat rapid”, a scris Vance, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

I appreciate everyone's well wishes about the attack at our home. As far as I can tell, a crazy person tried to break in by hammering the windows. I'm grateful to the secret service and the Cincinnati police for responding quickly.



We weren't even home as we had returned… — JD Vance (@JDVance) January 5, 2026

„Nici măcar nu eram acasă, deoarece ne întorsesem deja la Washington”, a adăugat vicepreședintele american, rugând mass-media să nu difuzeze imagini cu casa cu ferestrele sparte.

Secret Service nu a fost disponibil imediat pentru comentarii, notează Reuters.

Acesta a fost cel mai recent episod de violență politică îndreptată împotriva unui oficial ales al SUA. În iunie anul trecut, o deputată democrată din Minnesota și soțul ei au fost împușcați mortal de un bărbat înarmat, într-un incident pe care autoritățile l-au calificat drept crimă cu motivație politică.

În aprilie anul trecut, un bărbat a dat foc casei guvernatorului Pennsylvaniei, Josh Shapiro, în timp ce guvernatorul și familia lui dormeau în reședință.

Acest atac are similitudini cu incidentul din octombrie 2022, când un bărbat a pătruns în reședința din San Francisco a lui Nancy Pelosi, pe atunci președinta Camerei Reprezentanților din SUA, și l-a bătut pe soțul ei cu un ciocan.