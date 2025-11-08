JD Vance urma să participe la summitul G20, dar Trump a anunțat că nu mai trimite pe nimeni: „Este o rușine totală!”

Donald Trump a anunțat vineri pe rețeaua sa Truth Social că niciun oficial american nu va participa la următorul summit G20 de luna aceasta din Africa de Sud, unde Statele Unite urmau să fie reprezentate de vicepreședintele JD Vance, transmite France Presse.

„Este o rușine totală că G20 se ține în Africa de Sud. Afrikanerii (descendenți ai coloniștilor olandezi, precum și ai imigranților francezi și germani) sunt uciși și măcelăriți, iar pământurile și fermele lor sunt confiscate ilegal”, a spus președintele, acuzând această țară de persecutarea și uciderea fermierilor albi.

„Niciun reprezentant al guvernului american nu va participa atâta timp cât aceste încălcări ale drepturilor omului vor continua”, a spus el.

În luna mai, la Casa Albă, Donald Trump i-a întins o adevărată ambuscadă președintelui sud-african Cyril Ramaphosa, prezentându-i un videoclip plin de erori care ar fi trebuit să dovedească acuzațiile sale, pe care Africa de Sud le respinge.

El a anunțat atunci că nu va participa personal la primul summit G20 organizat pe continentul african, ci va fi reprezentat de JD Vance.

Ministerul Afacerilor Externe din Africa de Sud a transmis că regretă ultimele comentarii ale lui Donald Trump și a declarat că se bucură să găzduiască la Johannesburg summitul prevăzut pentru 22 și 23 noiembrie cu cele mai mari economii ale planetei.

„Caracterizarea afrikanerilor ca fiind un grup exclusiv alb este anistorică. În plus, afirmația că această comunitate este persecutată nu este susținută de fapte”, a spus ministerul.

„Africa de Sud rămâne concentrată pe contribuțiile sale pozitive la nivel mondial. Cu propria sa traiectorie, care a dus-o de la diviziunea rasială și etnică la democrație, țara noastră este deosebit de bine plasată pentru a apăra în cadrul G20 un viitor de solidaritate autentică, în care prosperitatea împărtășită compensează inegalitățile profunde”, a adăugat acesta.

Pretoria a ales „Solidaritate, egalitate, durabilitate” ca temă a președinției sale la G20, dar s-a lovit de obstacole, în special din partea Washingtonului.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, boicotează reuniunile ministeriale ale G20.

G20 este compus din 19 țări și două organizații regionale (Uniunea Europeană și Uniunea Africană) și reprezintă peste 80% din produsul intern brut mondial.