VIDEO Scenă tensionată la Casa Albă: Ce imagini l-a pus Trump pe Ramaphosa să vadă / Liderul sud-african: „Aș vrea să știu unde e locul acela”

Donald Trump l-a luat prin surprindere miercuri pe președintele Africii de Sud în timpul unei întâlniri la Casa Albă, difuzând un videoclip care pretindea că ar demonstra existența unui „genocid” împotriva populației albe din această țară, transmite SkyNews. Președintele american, care l-a primit pe liderul sud-african Cyril Ramaphosa în Biroul Oval, a susținut că imaginile arată mormintele a mii de fermieri albi.

După o conversație inițial amicală, în care Donald Trump a lăudat câțiva jucători de golf sud-africani prezenți în încăpere, a fost proiectat un montaj video, în timp ce președintele Cyril Ramaphosa a rămas așezat, tăcut și aproape impasibil. Ulterior, Ramaphosa a comentat: „Aș vrea să știu unde este locul acela, pentru că [aceste videoclipuri] nu le-am văzut niciodată”.

Luminile au fost reduse în Biroul Oval în timpul difuzării imaginilor, care includeau presupuse declarații ale unor oficiali sud-africani ce chemau la violență împotriva fermierilor albi.

Scena din inima administrației de la Casa Albă a amintit de momentul în care Trump l-a pus într-o situație similară pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în februarie anul trecut.

Autoritățile sud-africane resping ideea că albii, în special fermierii albi, ar fi vizați mai mult decât alții de criminalitate în țară.

Printre imaginile difuzate se numără și un videoclip cu un politician comunist interpretând un cântec controversat din perioada anti-apartheid, care conține versuri despre uciderea unui fermier. Trump a acuzat Africa de Sud că nu face suficient pentru a opri uciderea fermierilor albi. „Oamenii fug din Africa de Sud pentru siguranța lor”, a spus președintele american. „Pământurile le sunt confiscate, iar în multe cazuri sunt uciși.”

Referindu-se la persoanele care apar în videoclipurile difuzate, Trump a declarat: „Aceștia sunt oficiali și spun… să ucidă fermierul alb și să le ia pământul.”

Ulterior, președintele american a arătat mai multe articole de presă tipărite, despre care a spus că documentează cazuri de sud-africani albi uciși. Răsfoindu-le, a repetat: „moarte, moarte”.

Despre unul dintre articole, a adăugat: „Iată morminte peste tot – toți aceștia sunt fermieri albi care sunt îngropați.”

BREAKING: President Trump brings a TV into the Oval Office in front of the South African President and shows him a video of his own government calling for the genocide of white farmers.



Savage.



"Turn the lights down. Turn the lights down and just put this on."



Cyril Ramaphosa… pic.twitter.com/wDRk76cC1x