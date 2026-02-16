O senatoare SUA desființează la București raportul critic din Congres care chestiona anularea alegerilor din România: „Un document ideologic și eronat” / Ce spune despre actuala relație România-SUA

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, care a vizitat luni Bucureștiul pentru întâlniri cu oficialii români, inclusiv președintele Nicușor Dan, a afirmat că SUA sunt în continuare un prieten al României și că, datorită acestui parteneriat, NATO este mai puternică – „un mesaj pentru Putin”.

„România ar trebui să continue, cu siguranță, să considere Statele Unite drept un prieten, deoarece Statele Unite consideră România un prieten și un aliat foarte important”, a spus luni Jeanne Shaheen, senatoare de New Hampshire, lidera grupului democrat din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, la o discuție cu jurnaliști români.

Shaheen, opozantă și critică a actualei administrații republicane de la Washington, a subliniat, în timpul discuției, că, „în vreme ce guvernele și liderii se pot schimba, relația dintre poporul român și poporul american va continua”.

„Suntem încântați că, datorită acestui parteneriat, NATO este mai puternică, România este mai puternică, iar Statele Unite sunt mai puternice, iar acesta este un mesaj foarte important pe care trebuie să-l transmitem adversarilor noștri, în special lui Vladimir Putin și Rusiei”, a mai spus senatoarea.

Shaheen a oferit acest răspuns la o întrebare privind starea relațiilor dintre București și actuala administrație republicană de la Washington, care, printre altele, a blocat accesul României în programul Visa Waiver și a decis retragerea unor militari din țara noastră.

„Un document ideologic și partizan”

Ea a fost chestionată și pe tema unui raport preliminar din Comisia juridică a Camerei Reprezentanților dominată de republicani, care la începutul acestei luni punea sub semnul întrebării decizia anulării alegerilor din România și acuza Comisia Europeană de interferență în scrutinul din țara noastră.

În această privință, Shaheen a fost fermă. „Raportul Comisiei juridice din Camera Reprezentanților este un document ideologic și partizan căruia nimeni nu-i acordă atenție în establishmentul de apărare din SUA sau în rândul publicului”, a spus ea.

„Considerăm că este eronat, nefondat, și nu îi acordăm nicio atenție, așa că și românii ar trebui să îl ignore, pentru că nu va duce nicăieri, vă pot garanta asta”, a adăugat senatoarea.

„Partidul majoritar din Camera Reprezentanților a decis să adopte o abordare foarte partizană în privința tuturor tipurilor de probleme, iar aceasta este una dintre ele”, a insistat Shaheen.

Raportul preliminar al al Comisiei juridice a Congresului SUA, un document provizoriu de anchetă redactat de personalul comisiei, și nu o concluzie finală, adoptată în mod oficial de Congres, concluziona că Comisia Europeană interferează în mod regulat în alegerile naționale ale statelor membre UE, inclusiv în România.

Raportul menționa alegerile prezidențiale din România din 2024, când Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat de Călin Georgescu și spunea că decizia a fost luată după ce serviciile de informații românești au susținut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok.

Documentele interne ale TikTok prezentate comisiei americane par să contrazică această versiune a evenimentelor, arăta raportul. TikTok a informat Comisia Europeană că „nu a găsit și nici nu i s-au prezentat dovezi” care să susțină afirmația-cheie a autorităților române privind o interferență rusă, spunea raportul.

„Considerăm că e foarte important să avem trupe americane pe flancul estic”

Senatoarea a vorbit și pe tema retragerii parțiale a unor militari americani din România, în urma unei decizii a administrației Trump luate în toamna anului trecut.

„Nu am fost de acord cu această decizie”, a spus ea, subliniind că Congresul trebuie să fie implicat în luarea acestor decizii.

„Unul dintre lucrurile pe care le-am inclus în proiectul de lege privind Apărarea, care a fost adoptat cu un puternic sprijin bipartizan în ambele camere, a fost cerința de a evalua și de a ține legătura cu Congresul înainte de a lua astfel de decizii”, a spus ea.

„Sperăm că acest lucru se va întâmpla în viitor și că vor auzi de la un Congres bipartizan că noi considerăm că este foarte important să continuăm să avem trupe americane pe flancul estic”, a adăugat senatoarea democrată.

Nicio veste despre ridicarea vizelor

Shaheen nu a avut neapărat vești bune pentru România pe tema accesului țării noastre în programul Visa Waiver.

„În ceea ce privește Programul Visa Waiver, am fost aici în 2023 și am înțeles importanța Programului pentru România. Senatorul Dick Durbin din Illinois și cu mine ne-am întors în Statele Unite și am introdus o legislație care avansa sub administrația anterioară, administrația Biden”, a spus ea.

„Din păcate, aceasta a fost blocată sub administrația Trump, vom continua să o promovăm, deoarece știm că este importantă pentru România”, a spus ea.

Statele Unite au anunțat în mai 2025 excluderea României din programul Visa Waiver, care presupunea că românii pot călători fără vize în scop turistic sau de afaceri. România a răspuns spunând că regretă decizia și subliniind că a îndeplinit toate cerințele pentru a fi inclusă în acest program.

Ce a făcut senatoarea în România și care este legătura cu Budapesta

Shaheen a arătat un interes constant pentru țara noastră și regiunea Mării Negre, în general. În 2024, ea a fost co-semnatară a declarației comisiei senatoriale care condamna interferența Rusiei în procesul electoral și manipularea alegătorilor prin intermediul TikTok, iar înaintea turului II al prezidențialelor din mai, a semnat o altă scrisoare care îndemna românii să meargă la vot pentru o opțiune pro-UE și pro-NATO.

Ea a declarat luni că în timpul scurtei vizite în România s-a întâlnit cu președintele, ministra de externe și ministrul apărării și a vizitat centrul de instruire unde sunt pregătiți piloții de F-16.

„Am fost foarte impresionați de activitatea de acolo și cred că aceasta întărește motivul pentru care ne aflăm aici și mesajul pe care dorim să-l transmitem poporului român și aliaților noștri, și anume că România a fost unul dintre cei mai puternici, loiali și importanți aliați ai Americii, lucru pe care l-am constatat din nou astăzi, în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut”, a spus ea.

Shaheen s-a mai arătat bucuroasă că „ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, va sosi în curând la Budapesta” – încurcând capitala Ungariei cu cea a României, confuzie pentru care și-a cerut scuze ulterior.

„E util ca președintele României să se întâlnească cu președintele Trump”

Întrebată dacă a discutat cu Nicușor Dan despre deplasarea acestuia la Washington, unde va participa în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump, senatoarea a răspuns negativ.

„Președintele și cu mine nu am discutat despre călătoria sa la Washington. Ministrul apărării m-a întrebat despre asta și i-am spus că, în opinia mea, România ar trebui să facă ceea ce președintele și oficialii din România consideră că este în interesul României”, a spus ea.

„Și cred că este util ca președintele să se întâlnească cu președintele Trump, astfel încât să poată discuta, în orice forum, probleme de interes reciproc”, a adăugat senatoarea.