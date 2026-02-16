Nicușor Dan primește o delegație americană condusă de o senatoare influentă în politica externă a SUA. Cine este Jeanne Shaheen

Administrația Prezidențială a anunțat că, luni, de la ora 17.00, președintele Nicușor Dan va primi la Palatul Cotroceni o delegație americană, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen. Aceasta este lidera grupului democrat din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA.

Jeanne Shaheen a fost guvernatoare a statului New Hampshire în perioada 1997-2003, iar din 2009 este senatoare de New Hampshire din partea democraților.

Ca membră a Comisiei pentru Relații Externe a arătat un interes constant pentru țara noastră și regiunea Mării Negre, în general, și s-a ilustrat ca o susținătoare a Ucrainei în fața invaziei declanșate de Rusia în 2022.

Ea a inițiat o lege prin care cere administrației americane să elaboreze o strategie pentru securitatea regiunii Mării Negre, iar în februarie 2023 a vizitat pentru prima dată România. Atunci s-a întâlnit cu fostul premier Nicolae Ciucă și s-a pronunțat pentru o puternică prezență militară americană în țările din flancul estic al NATO.

Un interes aparte pentru România

În decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale din România, Sheehan a fost co-semnatară a declarației comisiei senatoriale care condamna interferența Rusiei în procesul electoral și manipularea alegătorilor prin intermediul TikTok.

„Ca un puternic aliat al NATO, sprijinim România în lupta pentru integritatea alegerilor sale. Condamnăm manipularea de către Putin a TikTok controlat de Partidul Comunist Chinez (PCC) pentru a submina procesul democratic al României. Lumea trebuie să se trezească cu privire la amenințarea gravă la adresa democrației, reprezentată de manipularea rusească a TikTok pentru a submina societățile noastre libere”, se spunea în declarația citată de Europa Liberă.

De asemenea, Sheehan s-a aflat printre semnatarii, trei republicani și trei democrați, unei declarații prin care cereau românilor, înaintea turului II al prezidențialelor din mai, să meargă la vot pentru o opțiune pro-UE și pro-NATO. „Rămânem încrezători în tăria democrației din România și reafirmăm alianța fermă dintre Statele Unite și România. România este un aliat vital și de nădejde al NATO, un contributor net la securitatea Europei și un lider în securizarea flancului estic al NATO. România își afirmă constant importanța, de la sprijinirea Ucrainei în fața invaziei rusești la parteneriatul cu Moldova pentru accelerarea intrării ei în Uniunea Europeană”, afirmau cei șase senatori.

Aceeași senatori i-au adresat un mesaj de felicitare lui Nicușor Dan, pe 21 mai, după alegerea lui ca președinte. „Sunt multe lucruri pe care le putem realiza atunci când lucrăm împreună. De la sprijinirea Ucrainei, la întărirea parteneriatelor energetice, la protejarea democrațiilor noastre, comunitatea euroatlantică este mai puternică când are România alături”, se arăta în mesaj.

De asemenea, Jeanne Sheehan a criticat decizia Pentagonului, de toamna trecută, de a retrage 1.000 dintre cei 2.000 de soldați americani care se află în România. La audierea noului ambasador al SUA la București, Darryl Nirenberg, ea a insistat că nu e corect față de România ca sprijinul SUA să se diminueze, câtă vreme Ungaria, care importă petrol rusesc, nu a suferit de o retragere a trupelor. Și a amintit că oficialitățile din România au solicitat reîntregirea efectivului SUA.

Un anunț modificat al Palatului Cotroceni

În anunțul inițial al Administrației Prezidențiale, modificat ulterior, se spunea că din delegația americană face parte și senatorul republican Thom Tillis (North Carolina). Acesta s-a aflat și el printre semnatarii declarației dintre cele două tururi ale alegerilor prezidențiale și al mesajului de felicitare adresat lui Nicușor Dan.

În aceste zile, Sheehan și Tillis s-au aflat la Conferința de Securitate de la Munchen. La începutul lunii septembrie 2025, cei doi senatori americani au trimis scrisori către Meta și Alphabet (compania mamă a Google), prin care le-au cerut să ia măsuri urgente pentru a împiedica folosirea platformelor online în campanii de dezinformare și finanțare politică sprijinite de Rusia înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Cu câteva zile înainte de scrutinul parlamentar de la Chișinău, ei au semnat, alături de alți senatori, o declarație în care afirmau că „există dovezi clare și copleșitoare că Rusia desfășoară o campanie susținută de stat pentru a se amesteca în viitoarele alegeri, la fel cum a făcut-o în mod flagrant anul trecut”.

La fel ca Sheehan, Tillis este și el un susținător constant al Ucrainei, iar recent i-a imputat premierului ungar Viktor Orban apropierea de Moscova.

„Este trist că Orbán preferă în mod clar să fie o marionetă a lui Putin în loc să fie un prieten al NATO. Este ceva ce poporul maghiar ar trebui să ia în considerare când se va prezenta la urne în această primăvară”, a scris Thom Tillis, într-o postare pe X, potrivit Digi24.ro.