Jeff Bezos spune că „nu are niciun sens” ca oamenii cu salarii mici să plătească impozit pe venit

Președintele executiv al Amazon, Jeff Bezos, a declarat miercuri că americanii cu venituri mici nu ar trebui să mai plătească impozit federal pe venit, în contextul dezbaterilor tot mai intense din SUA privind taxarea marilor averi și presiunea costului vieții asupra clasei de mijloc.

„Nu cred că ar trebui să fie 3%. Cred că ar trebui să fie zero”, a spus Bezos într-un interviu acordat CNBC, referindu-se la ponderea taxelor federale plătite de jumătatea inferioară a contribuabililor americani. Primul 1% dintre contribuabili plătește aproximativ 40% din totalul veniturilor.

Jumătatea inferioară a contribuabililor americani a avut în 2023 un venit brut ajustat de aproape 54.000 de dolari. Prin comparație, gospodăriile aflate în top 1% au câștigat în acel an cel puțin 676.000 de dolari.

Bezos a spus că impozitul pe venit plătit de persoanele cu venituri mici reprezintă „o sumă redusă pentru guvern” și a oferit exemplul ipotetic al unei asistente medicale care câștigă 75.000 de dolari pe an.

„Nu ar trebui să îi cerem acestei asistente din Queens să trimită bani la Washington. Ar trebui ca ei să îi trimită scuze. Pur și simplu nu are niciun sens”, a spus el.

Bezos a afirmat că va susține public o astfel de schimbare, fără să ofere însă detalii despre modul în care parlamentarii ar putea să o adopte.

Jeff Bezos este a patra cea mai bogată persoană din lume, cu o avere estimată la aproximativ 269 de miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Declarațiile lui Jeff Bezos vin în contextul în care mai multe state conduse de democrați analizează introducerea unor taxe mai mari pentru persoanele foarte bogate.

Totodată, mai mulți parlamentari federali au prezentat recent propuneri pentru reducerea taxelor aplicate persoanelor cu venituri mici.

„Povestea a două economii”

Deși jumătatea inferioară a contribuabililor suportă o povară fiscală mai redusă, dificultățile lor s-au accentuat pe fondul inflației ridicate și al preocupărilor tot mai mari legate de costul vieții.

Așa-numita economie în formă de „K” descrie experiențele tot mai diferite ale americanilor: gospodăriile cu venituri mari continuă să beneficieze de creșterea piețelor și a salariilor, în timp ce mulți consumatori din clasele mici și de mijloc se confruntă cu scumpiri și presiuni financiare.

Cercetări ale Federal Reserve Bank of New York arată că expirarea subvențiilor acordate în perioada pandemiei pentru gospodăriile cu venituri mici și medii a creat o diferență vizibilă în 2023. Mai recent, creșterea accentuată a prețurilor la benzină, pe fondul războiului cu Iranul, a accentuat și mai mult această tendință, au constatat cercetătorii. Persoanele cu venituri mici cheltuiesc o parte mai mare din venituri pe combustibil comparativ cu cei cu venituri ridicate.

„Cred că ceea ce se întâmplă este un fel de poveste a două economii. Avem mulți oameni în această țară care o duc foarte bine, dar avem și mulți oameni care se confruntă cu dificultăți”, a spus Jeff Bezos.

Întrebarea dacă persoanele foarte bogate plătesc o parte „corectă” din taxe, comparativ cu cei cu venituri mai mici, este de mult timp subiectul unor dezbateri intense în SUA.

Cei care se opun majorării taxelor pentru persoanele cu venituri ridicate invocă adesea caracterul progresiv al sistemului fiscal federal.