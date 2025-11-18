Jeff Bezos va conduce după 4 ani o nouă companie denumită după un personaj legendar din mitologia greacă

Jeff Bezos, fotografiat pe 20 ianuarie 2025 alături de Sundar Pichia, CEO-ul Alphabet, la ceremonia de învestire a lui Donald Trump pentru al doilea său mandat prezidențial, FOTO: Photo Press Service / Bestimage / Profimedia Images

Jeff Bezos este unul dintre cei mai bogați și mai cunoscuți directori din domeniul tehnologiei, însă nu a mai fost șef al vreunei companii de când s-a retras de la Amazon în 2021. Acest lucru se va schimba acum, întrucât el preia funcția de CEO al unui nou startup de inteligență artificială (AI), potrivit cotidianului The New York Times, citat de Ars Technica.

Trei surse familiare cu situația au declarat pentru NYT că noua companie se numește Project Prometheus, o referință la titanul care, potrivit mitologiei grecești, a furat focul de la zei și l-a dat oamenilor.

Startup-ul se va axa pe utilizarea inteligenței artificiale pentru a urmări descoperiri în cercetare, inginerie, producție și alte domenii considerate parte a „economiei fizice” – în contrast cu aplicațiile software, care sunt probabil primul lucru la care se gândește publicul larg atunci când aude termenul „AI”.

Bezos va fi unul dintre cei doi directori executivi ai companiei, alături de dr. Vikram Bajaj – un chimist și fizician care anterior a condus activitățile din domeniul științelor vieții la Google X, un grup de cercetare susținut de Alphabet și specializat în proiecte speculative care ar putea duce la noi categorii de produse.

De pildă, grupul a dezvoltat tehnologii care aveau să stea ulterior la baza Waymo, serviciul de taxiuri autonome fără șofer al Google. Bajaj a lucrat de asemenea la Verily, un alt grup de cercetare susținut de Alphabet și axat pe științele vieții, precum și la Foresite Labs, un incubator pentru noi companii de inteligență artificială.

Experiența profesională a lui Bajaj sugerează că el ar putea conduce activitățile de cercetare și dezvoltare din cadrul Project Prometheus, în timp ce Bezos s-ar ocupa de logistică și de partea de afaceri.

Noua companie a lui Bezos pornește la drum cu o pușculiță substanțială

Project Prometheus are deja aproape 100 de angajați, după ce a atras cercetători din diviziile de AI ale unor mari companii tehnologice precum OpenAI și Meta. Se pare că ar putea concura direct cu Periodic Labs și alte companii din zona AI dedicată cercetării și domeniilor fizice, însă principalul său element distinctiv este nivelul finanțării.

Project Prometheus pornește cu o finanțare de 6,2 miliarde de dolari, provenită cel puțin parțial chiar de la Bezos. Este o sumă mai mare decât cea de care dispun majoritatea companiilor cu care va concura.

Ars Technica amintește că Bezos a fondat Amazon în anii ’90 și a transformat un site pentru comenzi de cărți într-o companie vastă, activă în mai multe industrii, cunoscută probabil cel mai mult pentru dominația sa în logistică.

De atunci, el a atras mai multă atenție publică pentru viața sa personală extravagantă, deși a avut și un rol de conducere la Blue Origin, compania aerospațială care concurează cu SpaceX-ul lui Elon Musk pentru contracte guvernamentale și alte proiecte. Însă titlul lui Bezos la Blue Origin este de fondator, nu de director.

El s-a retras oficial din fruntea Amazon pe 5 iulie 2021, când funcția de director general al companiei a fost preluată de actualul șef al gigantului comerțului online, Andy Jassy.