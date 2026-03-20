Jeff Bezos vrea să lanseze o rețea uriașă de sateliți pentru centre de date în spațiu. „Obstacole severe” pe Pământ

Compania aerospațială a lui Jeff Bezos, Blue Origin, a depus joi o cerere la Comisia Federală de Comunicații din SUA (FCC) pentru a lansa până la 51.600 de sateliți în scopul amplasării unor centre de date în spațiu, bazându-se pe propria rețea de internet spațială anunțată în ianuarie, transmite vineri AFP, conform Agerpres.

Acest așa-numit „Proiect Sunrise” face parte dintr-un efort mai amplu al mai multor companii tehnologice majore din SUA – Google, SpaceX și Amazon – pentru a muta în spațiu cerințele masive de putere de calcul ale revoluției inteligenței artificiale.

Cererea de centre de date se confruntă deja cu „obstacole severe” pe Pământ pentru a ține pasul cu dezvoltarea acestei tehnologii, susține Blue Origin în sprijinul cererii sale, care a fost analizată vineri de AFP.

„Proiectul Sunrise va atenua presiunea tot mai mare asupra comunităților și resurselor naturale din Statele Unite prin mutarea puterii de calcul care consumă multă energie și apă în spațiu, reducând cererea de terenuri și presiunea asupra rețelelor de apă și electricitate”, susține compania multimiliardarului Jeff Bezos, fondatorul Amazon.

Proiectul Sunrise ar consta dintr-o constelație de sateliți pe orbita joasă a Pământului, între 500 și 1.800 km în altitudine, de o scară fără precedent. Constelația Starlink a SpaceX, care oferă o rețea de internet de mare viteză la nivel mondial, are aproximativ 7.800 de sateliți operaționali.

Proiectul Sunrise se așteaptă să se bazeze pe rețeaua de comunicații laser intersatelit TeraWave, pe care Blue Origin a prezentat-o în ianuarie, vizând lansarea sa până în 2027.

Această rețea va fi dedicată clienților instituționali, în timp ce Starlink și Leo, rețeaua Amazon aflată în prezent în desfășurare, vizează și publicul larg.

Cei mai optimiști prevăd centre de date operaționale în spațiu înainte de sfârșitul deceniului. CEO-ul Blue Origin, Dave Limp, a menționat recent un interval de timp de cinci până la zece ani.

Însă mulți specialiști pun încă la îndoială rezistența procesoarelor pe orbită, având în vedere temperaturile extreme și nivelurile ridicate de radiații.

Luni, Nvidia, principalul producător mondial de cipuri pentru AI, a anunțat că finalizează cipuri concepute special pentru centrele de date orbitale.