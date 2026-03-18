Jeff Bezos vrea să salveze Pământul cu o idee ce amintește de filmul Netflix „Don’t Look Up”

Compania aerospațială Blue Origin a miliardarului american Jeff Bezos își propune să adauge titlul de „apărător al Pământului” în portofoliul său, dezvoltând un nou concept de misiune pentru a devia asteroizii înainte ca aceștia să lovească planeta noastră, relatează Gizmodo.

Blue Origin a dezvăluit recent misiunea pe care a numit-o „Near-Earth Objects (NEO) Hunter”, cu scopul explicit de a proteja Pământul de asteroizi potențial periculoși. Compania lui Bezos colaborează la proiect cu celebrul Jet Propulsion Laboratory al NASA și California Institute of Technology, pentru a dezvolta conceptul misiunii și testa mai multe tehnici de deviere a asteroizilor, concepute pentru a redirecționa rocile spațiale aflate pe o traiectorie de impact cu planeta noastră.

„Lucrând alături de JPL/Caltech, am dezvoltat un concept de misiune Near-Earth Objects (NEO) Hunter pentru apărarea planetară folosind Blue Ring. NEO Hunter testează mai multe tehnici de deviere a asteroizilor, inclusiv devierea cu fascicul ionic și impactul cinetic direct robust, contribuind la protejarea Pământului…”, a notat Blue Origin într-un mesaj pe care l-a publicat pe platforma „X”.

Blue Ring este o platformă de navă spațială concepută pentru a susține operarea vehiculelor spațiale, aflată în dezvoltare de către Blue Origin. Platforma este proiectată să fie capabilă să realimenteze, să transporte și să găzduiască sateliți, un prototip fiind lansat odată cu zborul inaugural al rachetei New Glenn în ianuarie 2025.

La vânătoare de asteroizi cu compania lui Jeff Bezos

Misiunea NEO Hunter a Blue Origin este alcătuit din două părți, sau faze. În prima fază, ar desfășura o flotă de sateliți miniaturali de tip CubeSat pentru a se întâlni cu asteroidul-țintă și a-i măsura proprietățile, colectând date despre compoziția, densitatea și masa acestuia. Datele primite i-ar ajuta pe oamenii de știință să determine cea mai bună metodă de deviere a rocii spațiale.

Misiunea ar fi echipată cu diferite instrumente pentru diminuarea amenințării reprezentate de asteroid, inclusiv direcționarea unui fascicul ionic puternic (un flux concentrat de particule încărcate) către obiect pentru a-i modifica orbita. Această metodă ar influența treptat impulsul asteroidului, modificându-i traiectoria în timp.

Dacă asteroidul se dovedește prea mare sau prea dificil de redirecționat cu ajutorul fasciculului, NEO Hunter poate intra într-o a doua fază a misiunii. „Robust Kinetic Disruption” este inspirată în mare măsură de misiunea DART a NASA, care s-a izbit de satelitul asteroidului „Dimorphos” în septembrie 2022 și i-a modificat cu succes traiectoria.

În mod similar, NEO Hunter poate viza un impact cinetic direct, lovind asteroidul cu viteză mare pentru a-l devia de pe traiectoria sa orientată înspre Pământ. Misiunea este concepută și cu propriul său „Slamcam”, un satelit mai mic destinat să documenteze impactul pentru a confirma succesul acestuia.