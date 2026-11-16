Jennifer Lopez dezvăluie că e singură pentru prima dată după mulți ani: „Pot să fac ce vreau”

Jennifer Lopez afirmă că a intrat într-o nouă etapă din viața sa, după ce copiii ei au plecat amândoi la facultate, scrie revista People.

Cântăreața și actrița în vârstă de 57 de ani a povestit în ultima ediție a emisiunii „The Tonight Show” găzduită de prezentatorul TV Jimmy Fallon că „a plâns încontinuu timp de șase luni” atunci când gemenii ei, Emme și Max, în vârstă de 18 ani, au plecat la facultate. Jennifer Lopez a descris că schimbarea a fost „emoțională”, dar, în același timp și „uimitoare”.

„Sunt toate sentimentele la un loc. E ca unul dintre acele momente din viață în care pur și simplu ești tristă, melancolică, dar și entuziasmată și plină de speranță – sunt atât de multe sentimente care vin la pachet cu [asta]”, a spus artista americană. „Am plâns, gen, încontinuu timp de șase luni, începând cu două luni înainte să termine liceul, până când i-am lăsat acolo, și apoi încă vreo câteva săptămâni după aceea.”

„Da, o să mori”, i-a spus ea prezentatorului Jimmy Fallon, la rândul său tată a doi copii, referindu-se la momentul plecării acestora la facultate.

Lopez a vorbit și despre gemenii ei, pe care îi are cu fostul soț, Marc Anthony, și despre faptul că au crescut: „E o nebunie… adică, încă am în telefon poze cu ei stând în poala mea, când erau bebeluși. Trece atât de repede, exact cum spune toată lumea”.

Jennifer Lopez spune că se află în „era ei fericită”

În ciuda acestei perioade încărcate emoțional, Lopez a spus că se află în „era ei fericită”, pe măsură ce se obișnuiește cu „libertatea” de a fi singură.

„E prima [dată] de când eram, nu știu, la începutul vârstei de 20 de ani când nu sunt cu cineva, când nu îi am pe copii”, a mai spus cântăreața. „Sunt singură, sunt liberă – pot să fac orice naiba vreau! Și e, cumva, uimitor, dar și ciudat”, a contiunat ea.

Cântăreața a fost căsătorită între 1997 și 1998 cu actorul și producătorul cubanez Ojani Noa, între 2001 și 2003 cu actorul american Cris Judd, iar apoi timp de un deceniu cu celebrul compozitor Marc Anthony, până la divorțul lor din 2014. Ultima ei relație a fost cu actorul Ben Affleck, cu care s-a căsătorit în 2022 după ce au avut anterior o relație intens mediatizată la începutul anilor 2000. Cei doi au anunțat însă că se despart în 2024 iar divorțul lor a fost finalizat anul trecut.

Lopez a avut însă copii doar din căsătoria cu Marc Anthony.

Jennifer Lopez și Marc Anthony în 2010, FOTO: Francis Specker / Alamy / Profimedia

Cântăreața spune că plecarea copiilor a fost o sursă de inspirație creativă

Lopez a numit această schimbare din viața ei ca o perioadă de „maturizare din nou”, despre care afirmă că a inspirat-o pentru următorul capitol al vieții sale.

„Când copiii erau pe punctul de a pleca, aveam atât de multe sentimente… încât m-am dus în studio și am început să mă joc cu muzica și să compun. Și acum am făcut vreo 20 de piese… sunt abia la jumătatea drumului”, i-a spus ea lui Fallon, în vârstă de 52 de ani.

„Simt că e un alt moment de maturizare care apare în viețile noastre. Cred că mulți părinți se vor regăsi în asta”, a continuat Lopez. „Se întâmplă atunci când pleci tu de acasă pentru prima dată – copiii mei trec prin asta chiar acum – și ți se întâmplă din nou atunci când copiii tăi pleacă, pentru că timp de 20 de ani despre asta a fost vorba, doar despre ei”, a subliniat ea.

„Iar acum sunt doar eu. Așa că, în multe privințe, este o perioadă foarte fericită”, a conchis ea.