Înconjurat de rațe-robot, șeful Nvidia a ținut să transmită Europei un mesaj în cursa AI. Dar nu totul a decurs conform planului, pe scenă

Jensen Huang, CEO-ul companiei Nvidia, consideră că expertiza europeană în inginerie conferă continentului un avantaj în domeniul inteligenței artificiale (AI) fizice și al roboticii, a spus acesta miercuri, în contextul în care gigantul american din domeniul tehnologiei a anunțat extinderea parteneriatelor cu producători și start-up-uri din Europa.

„Fiecare companie din Europa va deveni o companie bazată pe AI”, a spus Huang, adăugând că „vom avea o economie înfloritoare a inteligenței artificiale aici, în Europa”.

Declarațiile au fost făcute într-un discurs ținut miercuri la conferința GTC, un eveniment dedicat inteligenței artificiale, organizat de Nvidia la Berlin, conferință care încheie un turneu european ce l-a dus deja pe Huang prin Londra, Paris, Stockholm și Dublin, scriu Reuters și AFP.

„Nicio regiune nu s-a dedicat realizării de sisteme mecatronice, electronice și mecanice la un nivel de precizie și măiestrie comparabil cu cel al regiunii europene”, a spus el.

„Pentru ca Europa să beneficieze de Inteligența Artificială (…) este nevoie ca toate industriile să adopte AI și să aibă succes cu ea”, a subliniat Jensen Huang. Acesta a menționat industriile auto, robotică, farmaceutică și serviciile financiare ca sectoare vizate.

Ca o demonstrație a creativității europene în domeniul AI, Huang a împărțit scena cu niște roboți minusculi care aveau forme de rațe, antrenați cu AI, dezvoltați de start-up-ul francez Pollen Robotics în colaborare cu Hugging Face, cerându-le să facă tumbe.

Nvidia afirmă că a alocat aproape 10 miliarde de dolari ecosistemului tehnologic european. Compania și-a asigurat un avans timpuriu în furnizarea procesoarelor și a software-ului necesare pentru „creierele” robotice, ceea ce îi conferă un interes comercial în succesul industriei europene.

Printre parteneriatele anunțate miercuri, compania germană Agile Robots intenționează să producă între 1.000 și 2.000 de roboți umanoizi de dimensiuni reduse anul viitor, în colaborare cu Nvidia, a declarat, pentru Reuters, directorul general Zhaopeng Chen. Producția urmează să înceapă la sfârșitul acestui an.

Huang a afirmat că Europa – adesea lăsată în urmă de SUA și Asia în cursa pentru AI și fără un jucător autohton de talia unei companii precum Nvidia, Anthropic sau OpenAI – trebuie să se asigure că joacă un rol central.

„Pentru a face parte din această economie bazată pe AI, nu vrei doar să consumi AI; vrei să produci AI. Am putea face toate acestea chiar aici, în Europa”, a spus el.

Separat, miercuri, Nvidia a prezentat un așa-numit nou design DSX POD pentru module de centre de date fabricate în serie, care utilizează platforma sa Vera Rubin. Compania a afirmat că modulele pot fi implementate în doar două săptămâni, față de șase luni.

Ce s-a întâmplat pe scena conferinței de la Berlin

Totuși, nu totul a decurs conform planului, pe scenă.

Mini-rațele au demonstrat că, chiar și cu puterea AI, a face roboții să urmeze instrucțiunile nu este o treabă fără greș. Trei dintre roboți s-au prăbușit imediat când Huang le-a cerut să tragă un pui de somn, dar al patrulea a avut nevoie de puțină convingere suplimentară.

Unul dintre acești roboți a părut distras și era întors cu spatele în timp ce Huang își încheia discursul. „Fii atent, rămâi concentrat”, i-a spus el ferm.