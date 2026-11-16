Jensen Huang și capcana mierii

Pe 8 noiembrie, Jensen Huang le-a scris angajaților Nvidia că și-a înșelat soția. Cu zece zile înainte, afirmase pentru Bloomberg că interacțiunile sale cu Alice Huang erau „complet normale”. Între cele două fraze încape toată povestea.

Alice Huang, pe numele ei chinezesc Huang Le, a condus o vreme Megaspeed, o firmă de centre de date din Singapore care a cumpărat, în doi ani, cipuri Nvidia de peste 4,8 miliarde de dolari. Potrivit New York Times, serviciile americane de informații cred că ea a fost recrutată de Ministerul Securității Statului de la Beijing.

Consiliul de administrație al Nvidia a spus inițial că nu are motive să creadă că secretele companiei sau securitatea națională au fost compromise. Apoi a venit raportul 8-K depus la SEC: Huang demisionează, iar directoarea financiară, Colette Kress, devine CEO interimar.

Primul meu reflex, după ani în care am scris despre bănci și companii, a fost să caut cifrele: cât a pierdut acțiunea, ce spun analiștii, cine vinde. Al doilea a fost mai ciudat. M-am gândit la Samson.

Compania care produce cele mai sofisticate cipuri de pe planetă și-a pierdut fondatorul printr-o vulnerabilitate pentru care nu există patch. Oamenii din securitatea informatică știu bine că cel mai vechi exploit nu atacă sistemul, ci omul din fața lui. Biblia îl descrie în cel puțin douăsprezece variante, fiecare cu ținta, agentul, sponsorul, prețul și deznodământul ei. Citite una după alta, poveștile seamănă cu un manual de contrainformații scris cu trei milenii înaintea CIA. Iar lecția lor cea mai incomodă e că nu am învățat aproape nimic din ele.

Samson, ținta care nu învață

Prima operațiune împotriva lui Samson nu e a Dalilei. La nunta cu o filistină din Timna (Judecători 14), Samson le dă celor treizeci de însoțitori o ghicitoare, cu miză de treizeci de cămăși și treizeci de schimburi de haine. Filistenii nu o pot dezlega, așa că o amenință pe mireasă că o vor arde, pe ea și casa tatălui ei, dacă nu le aduce răspunsul. Ea plânge șapte zile. În a șaptea, Samson cedează. Replica lui e, probabil, prima descriere a unei capcane a mierii din literatura lumii: „Dacă n-ați fi arat cu vițeaua mea, n-ați fi ghicit ghicitoarea mea.”

Femeia a trădat ca să se salveze. Filistenii au ars-o oricum, împreună cu tatăl ei (Judecători 15:6). Orice agent ar trebui să citească versetul acesta înainte să creadă promisiunile celor care l-au recrutat.

A doua operațiune e versiunea profesionistă. Acum există un buget: fiecare dintre cei cinci domnitori filisteni îi promite Dalilei o mie o sută de sicli de argint (Judecători 16:5). Există o țintă precisă, sursa puterii lui Samson, și o metodă iterativă. Samson minte de trei ori. De fiecare dată, Dalila verifică informația, îi cheamă pe oamenii ascunși în cameră și constată că e falsă. A patra oară, sleit de insistențele ei, Samson spune adevărul. Urmează părul tuns, ochii scoși, râșnița din Gaza și templul lui Dagon prăbușit peste cei aproximativ trei mii de oameni de pe acoperiș.

Detaliul care contează pentru o analiză de risc e altul. Samson a căzut de două ori în aceeași schemă, iar a doua oară a avut în față toate semnalele de alarmă. Trei teste eșuate, cu oameni înarmați după ușă, nu l-au convins să plece. Asta nu e naivitate. E ceva mai periculos: convingerea că ești prea puternic ca să fii vulnerabil. Pe ea mizează, de trei mii de ani, orice capcană de acest fel.

Baal-Peor, sau capcana ca politică de stat

Dacă Dalila e un contractor privat, episodul de la Baal-Peor (Numeri 25) e o operațiune de stat. Balac, regele Moabului, îl angajase pe Balaam, un proroc cu reputație regională, să blesteme Israelul care își făcuse tabăra la granițele sale. Balaam eșuează spectaculos: de fiecare dată când deschide gura să blesteme, binecuvântează.

Capitolul următor începe abrupt. La Sitim, israeliții se dedau la desfrâu cu moabitele și iau parte la jertfele zeilor lor. Legătura dintre cele două episoade apare abia șase capitole mai târziu, aproape în treacăt: Moise spune că femeile madianite i-au atras pe israeliți la păcat „la sfatul lui Balaam” (Numeri 31:16). Consultantul care nu obținuse rezultatul pe calea oficială venise cu o alternativă. Era mai ieftină și a funcționat.

Operațiunea avea și o componentă de elită. Cozbi, fiica lui Țur, o căpetenie madianită, intră în tabără cu Zimri, un prinț din seminția lui Simeon. Nu e o aventură între soldați, ci o legătură la vârf, între familii conducătoare. Răspunsul e la fel de radical: Fineas îi străpunge pe amândoi cu sulița. Urgia face douăzeci și patru de mii de morți (Numeri 25:9), iar Balaam e ucis mai târziu cu sabia (Numeri 31:8). Nici Noul Testament nu-l uită pe autorul intelectual: Apocalipsa (2:14) îl acuză că l-a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire în calea israeliților.

Dintre toate poveștile, Baal-Peor e cea mai apropiată de ce suspectează serviciile americane în cazul Nvidia. Nu vorbim despre pasiunea unui om, ci despre strategia unui stat care a ales calea aceasta după ce mijloacele convenționale de influență nu au dat rezultate.

Mical, cursa care s-a întors împotriva regelui

Singurul loc din Biblie unde o capcană a mierii e numită ca atare se află în 1 Samuel 18. Saul, gelos pe popularitatea lui David, îi oferă de soție mai întâi pe fiica cea mare, Merab, apoi pe Mical, care îl iubea pe David. Textul redă fără perdea gândul regelui: i-o va da „ca să-i fie o cursă”, pentru ca David să cadă în mâna filistenilor (18:21). Zestrea cerută e tot o capcană: o sută de prepuțuri de filisteni, în speranța că David va muri încercând să le obțină. David aduce două sute.

Apoi planul se prăbușește din interior. Când Saul trimite oameni să-l ucidă pe David, Mical îl coboară pe fereastră, pune în pat un idol cu o pernă de păr de capră la căpătâi și îi minte pe trimișii tatălui ei că soțul e bolnav (1 Samuel 19). Agentul plasat de rege devine agentul țintei.

Acesta e riscul fundamental al oricărei operațiuni de acest tip, și cred că e subestimat de cei care o plănuiesc. O relație intimă reală nu poate fi controlată de cel care a aranjat-o. Loialitatea curge adesea spre omul de lângă tine, nu spre cel care te-a trimis.

Epilogul e mai puțin romantic. Saul o dă de soție altui bărbat, Palti, iar David o recuperează ca pe o miză politică (2 Samuel 3). Căsnicia se termină în dispreț reciproc (2 Samuel 6). Nu câștigă nimeni.

Solomon: nu o noapte, ci decenii

Celelalte povești au o scenă decisivă: un pat, un cort, un banchet. Povestea lui Solomon nu are. Cel mai înțelept și mai bogat rege al lui Israel își construiește puterea printr-un sistem de alianțe matrimoniale, începând cu fiica Faraonului (1 Regi 3:1). Ajunge la șapte sute de soții prințese și trei sute de concubine, multe din popoarele cu care Legea interzicea încuscrirea: moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite (1 Regi 11:1–3). Diagnosticul textului are o singură frază: la bătrânețe, soțiile i-au abătut inima spre alți dumnezei. Solomon ridică altare pentru Astarteea sidonienilor, pentru Milcom al amoniților și pentru Chemoș al Moabului.

Nimeni nu-l seduce pe Solomon într-o noapte. E erodat în decenii, prin relații pe care el însuși le-a negociat ca instrumente de putere. Nota de plată vine după moartea lui: regatul se rupe în două, iar zece seminții pleacă cu Ieroboam (1 Regi 11–12).

Dacă Biblia are o analogie pentru ceea ce investitorii numesc „riscul de om-cheie”, adică pentru o organizație atât de identificată cu liderul ei încât vulnerabilitatea lui devine vulnerabilitatea ei, analogia aceasta e Solomon, nu Dalila. Un analist Bernstein a rezumat cazul Nvidia într-o frază pe care ar fi putut-o scrie un cronicar de la curtea lui Solomon: „Jensen Huang este Nvidia, iar Nvidia este Jensen Huang.”

Cortul, sabia și tava

A treia familie de povești nu urmărește informația. Urmărește capul, la propriu.

Iael, soția cheneului Heber, îl primește în cort pe Sisera, generalul canaanit învins care fuge de pe câmpul de luptă (Judecători 4). Scena devine trădare politică printr-un verset discret: între casa lui Heber și regele Iabin, stăpânul lui Sisera, era pace (4:17). Generalul fuge, așadar, la un aliat. Cere apă și primește lapte, e acoperit cu o învelitoare și adoarme. Iael îi bate un țăruș de cort în tâmplă, până în pământ. Cântarea Deborei (Judecători 5:27) descrie moartea într-un limbaj ambiguu, cu Sisera încovoiat și căzut la picioarele ei. Tradiția rabinică (Talmudul babilonian, Yevamot 103a) a citit versetul explicit ca pe o aluzie sexuală.

Iudita duce metoda la perfecțiune. Văduva din Betulia, cetate asediată de armata lui Olofern, iese din oraș cu slujnica ei, pretinde că a dezertat și se oferă să-i arate generalului drumul spre victorie. Trei zile câștigă încredere. În a patra, Olofern dă un banchet, bea mai mult decât băuse vreodată și adoarme. Iudita îi taie capul cu propria lui sabie, îl pune în traista cu merinde și se întoarce acasă. Armata, decapitată la propriu și la figurat, se risipește. Cartea Iuditei face parte din Biblia ortodoxă, printre cărțile „bune de citit”, dar lipsește din Bibliile protestante, inclusiv din traducerea Cornilescu.

Noul Testament adaugă versiunea de curte. La ospățul de ziua lui Irod Antipa, fiica Irodiadei dansează, iar regele, încântat, jură că îi va da orice, până la jumătate din împărăție. Fata se sfătuiește cu mama ei, care îl ura pe Ioan Botezătorul pentru că îi condamnase căsătoria cu Irod, și cere capul profetului pe o tavă (Marcu 6:17–28). Numele Salomeea nu apare în Evanghelii, ci la istoricul Iosif Flavius.

Dintre toate, mecanismul acesta mi se pare cel mai rafinat. Seducția nu smulge un secret, ci un angajament public, pe care regele nu-l mai poate retrage fără să-și piardă autoritatea. Irod nu e păcălit. E prins în propria lui promisiune, în fața invitaților.

Estera și Rahav: când agentul e de partea noastră

Ar fi comod să spunem că Biblia condamnă capcana. Nu o face. O condamnă sau o celebrează în funcție de cine o întinde.

Estera e, tehnic vorbind, cel mai reușit agent sub acoperire din Scriptură. Intră în haremul regelui persan Ahașveroș ascunzându-și originea evreiască, la sfatul lui Mardoheu (Estera 2:10), devine regină și își păstrează identitatea secretă până când dezvăluirea ei devine utilă. Când Haman obține un decret de exterminare a evreilor, Estera nu îl confruntă pe rege. Organizează două banchete la rând, la care îl invită și pe Haman, iar la al doilea își dezvăluie identitatea și îl acuză. Lovitura finală vine dintr-o neînțelegere aproape comică: Haman se aruncă pe patul reginei ca să-i ceară îndurare, regele intră și crede că o agresează (7:8). Haman e spânzurat pe spânzurătoarea de cincizeci de coți pe care o pregătise pentru Mardoheu.

Rahav e cazul invers: nu capcana, ci sursa. Cele două iscoade trimise de Iosua la Ierihon se adăpostesc în casa ei, a unei prostituate, unde străinii puteau intra fără să trezească bănuieli (Iosua 2). Când regele cetății trimite după ei, Rahav îi ascunde pe acoperiș, sub snopi de in, și îi trimite pe urmăritori pe o pistă falsă. Cere în schimb viața ei și a familiei, garantată printr-un semn convenit: o funie roșie la fereastră. La căderea Ierihonului, casa cu funia roșie e singura cruțată (Iosua 6).

Noul Testament o răsplătește cu un loc în genealogia lui Isus (Matei 1:5) și cu o mențiune în galeria credinței din Epistola către Evrei (11:31). Pentru Ierihon, Rahav e trădătoarea care și-a vândut cetatea. Pentru Israel, e o eroină. Ambele versiuni sunt adevărate, iar diferența dintre agent și erou o face cel care scrie cronica.

Tamar și soția lui Potifar: puterea probei

Ultima familie e cea a kompromatului, în care seducția nu produce informații, ci probe.

Tamar, de două ori văduvă, e ținută deoparte de socrul ei, Iuda, care refuză să i-l dea de soț pe ultimul fiu, așa cum cerea obiceiul (Geneza 38). Ea își acoperă fața, se așază la marginea drumului ca o prostituată și, când Iuda o abordează, îi cere un gaj până la plata promisă: pecetea, șnurul și toiagul, echivalentul antic al actului de identitate și al semnăturii. Trei luni mai târziu, Iuda află că nora lui e însărcinată și poruncește să fie arsă. Tamar nu se apără. Îi trimite obiectele cu un mesaj simplu: să recunoască ale cui sunt. Iuda cedează pe loc și spune că ea e mai dreaptă decât el.

Lecția pentru orice director executiv e de o actualitate brutală. Nu-ți lăsa niciodată documentele la contrapartidă.

Soția lui Potifar e versiunea eșuată și, tocmai de aceea, cea mai periculoasă (Geneza 39). Iosif, administratorul casei unui demnitar egiptean, refuză zi de zi avansurile stăpânei. Când ea îl apucă de haină, el fuge și i-o lasă în mână. Haina devine probă: femeia îl acuză de tentativă de viol, iar Iosif ajunge în închisoare. E a doua oară când o haină a lui Iosif servește drept probă falsă. Prima fusese haina pestriță, mânjită de frați cu sânge de țap (Geneza 37).

Povestea spune ceva ce preferăm să uităm: o capcană a mierii poate distruge ținta chiar și atunci când ținta rezistă. Ajunge ca altcineva să controleze narațiunea.

Nimic nou sub soare

Puse una lângă alta, cele douăsprezece episoade alcătuiesc o tipologie surprinzător de completă. Contractorul plătit (Dalila). Operațiunea de stat cu autor intelectual (Baal-Peor). Agentul care trece de partea țintei (Mical). Erodarea lentă prin alianțe (Solomon). Eliminarea fizică (Iael, Iudita, Irodiada). Agentul sub acoperire și sursa umană (Estera, Rahav). Kompromatul (Tamar, soția lui Potifar). Literatura de spionaj a secolului XX nu a inventat nimic. A dat doar nume noi unor mecanisme catalogate de mult.

De aceea cred că paradoxul cazului Nvidia nu e cel care se discută. Nu e surprinzător că prima companie evaluată la 5.000 de miliarde de dolari a fost vulnerabilă la o metodă primitivă. Metoda e primitivă tocmai pentru că funcționează. Nu are nevoie de inovație, pentru că ținta nu s-a schimbat. Cipurile devin mai rapide de la o generație la alta, dar omul care decide unde ajung ele rulează pe același hardware ca Samson.

Nu mă interesează viața privată a lui Jensen Huang. Mă interesează ce spune povestea lui despre modul în care construim companii. Concentrarea puterii într-o singură persoană, modelul care a făcut din Nvidia o companie extraordinar de rapidă, e exact ce face un asemenea atac atât de rentabil pentru cel care îl lansează. Când un om este compania, slăbiciunea lui devine o problemă a acționarilor, a angajaților și, în cazul de față, a două state. Asta nu e o problemă americană și nu e una a industriei de cipuri. E problema oricărei organizații care confundă un fondator genial cu un sistem de guvernanță.

Tradiția biblică mai lasă un detaliu la vedere, cu o anumită ironie. Genealogia lui Isus din Evanghelia după Matei numește doar câteva femei. Printre ele se află Tamar, Rahav și „soția lui Urie”, adică Bat-Șeba: trei femei ale căror povești trec prin deghizare, trădare sau adulter. Biblia nu le șterge din istorie. Le așază la temelia ei.

Judecata asupra unei capcane, sugerează textul, nu se face în clipa în care ea se închide. Se face mult mai târziu, de către cei care scriu cronica. Pentru Nvidia, cronica abia a început.