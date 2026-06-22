Jeremy Clarkson spune că este în remisie după ce a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” de cancer

Prezentatorul TV britanic Jeremy Clarkson spune că se află oficial în remisie după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată și a lansat un nou apel ca bărbații să se testeze pentru această formă de cancer, relatează The Guardian.

„Fără niciun dubiu, sunt oficial cel mai norocos om din lume”, a declarat fostul prezentator al emisiunii „Top Gear” într-un interviu acordat publicației Sunday Times.

Anunțul său vine la mai puțin de o săptămână după ce acesta a dezvăluit în sezonul 5 al emisiunii sale „Clarkson’s Farm” de pe Amazon Prime Video că a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” a bolii.

Al cincilea sezon al emisiunii sale a fost filmat între septembrie 2024 și noiembrie 2025.

Clarkson a spus în noul interviu că a făcut un test pentru antigenul specific prostatic (PSA), care nu a indicat prezența cancerului.

„A fost un tip agresiv de cancer. S-ar fi putut răspândi, ar fi putut ajunge la pancreas, ar fi putut ajunge oriunde, iar asta ar fi însemnat probleme”, a subliniat el. Prezentatorul TV în vârstă de 66 de ani a precizat că a făcut testul respectiv cu două luni în urmă.

„Mă simt perfect bine”, spune Jeremy Clarkson

În weekend, Clarkson a publicat două înregistrări video pe Instagram, anunțând că producția celui de-al șaselea sezon al emisiunii sale de pe Prime Video este în desfășurare și că „cei mai atenți dintre voi au observat că nu am murit”.

„Nu doar că nu am murit, ci mă simt perfect bine”, a spus el pe rețelele sociale. „Iar motivul pentru care sunt bine este că medicii au depistat cancerul de prostată din timp și l-au depistat din timp pentru că am făcut testul”, a subliniat el.

Clarkson a continuat să îi îndemne și pe alții să se testeze, spunând că procedura constă în prezent „doar într-o analiză de sânge”.

Clarkson a declarat pentru The Times că va continua să facă analize de sânge regulate pentru a-și monitoriza starea de sănătate și că este conștient că boala ar putea reveni. „Încerc să fiu pozitiv. Am decis să fac parte din cei 60% care nu au o recidivă”, a spus el.

Clarkson, îndemn la testarea pentru cancer de prostată

„Dacă există măcar o persoană, o singură persoană în lume, care urmărește ‘Clarkson’s Farm’ și se gândește: «Știți ceva? O să mă duc să mă controlez», iar boala este descoperită din timp, este tratată și persoana respectivă duce o viață normală, atunci merită să fiu genul acela de bolnav care vorbește mereu despre boala lui”, a subliniat prezentatorul TV.

Clarkson a relatat în ultimele două episoade ale celui de-al cincilea sezon al emisiunii că a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea a 10% din prostată, la opt luni după ce suferise o operație pe cord pentru tratarea unor artere coronare blocate. „Prostata, 10% din ea este moartă”, a spus el în cadrul emisiunii.

La scurt timp după lansarea episoadelor, organizația caritabilă pentru combaterea cancerului de prostată Prostate Cancer UK a declarat că diagnosticul și tratamentul lui Clarkson vor contribui la creșterea unei „conștientizări esențiale” cu privire la această boală.