Jeremy Clarkson, fostul prezentator „Top Gear”, a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” de cancer

În episoadele difuzate miercuri din emisiunea „Clarkson’s Farm”, cunoscutul prezentator britanic Jeremy Clarkson le-a dezvăluit colegilor diagnosticul de cancer primit în luna mai, potrivit BBC.

„Am dispărut săptămâna trecută și am făcut o biopsie. Este cancer, este agresiv, dar se află într-un stadiu incipient”, a declarat Clarkson. Deși emisiunea a fost difuzată miercuri, nu se știe exact când au fost filmate imaginile. Serialul a fost realizat în anii 2024 și 2025.

Clarkson, în vârstă de 66 de ani, este surprins în timp ce le povestește colegilor săi din serial, Kaleb Cooper și Charlie Ireland, despre diagnosticul său, ambii fiind vizibil șocați de veste.

Fostul prezentator al emisiunii „Top Gear” nu a precizat ce tip de cancer i-a fost diagnosticat. El a menționat că o parte din prostată i-a fost îndepărtată în cadrul tratamentului.

Clarkson a adăugat că știa „încă din luna mai”. „Vă promit că o să fiu bine”, le-a spus celor doi bărbați, adăugând că va fi indisponibil „pentru o scurtă perioadă”.

Cu doar câteva ore înainte ca ultimele două episoade ale sezonului să fie difuzate, Clarkson a publicat marți seara un scurt videoclip pe contul său oficial de Instagram. Prin intermediul acestui mesaj online, el și-a avertizat fanii și comunitatea de urmăritori că imaginile din finalul sezonului vor fi „greu de urmărit”.

Timp de aproape două decenii, Clarkson a devenit celebru la nivel mondial cu emisiunea auto „Top Gear” de pe BBC, alături de Richard Hammond şi James May. În prezent, producția Amazon Prime Video „Clarkson’s Farm” îi urmăreşte eforturile de a conduce o fermă la ţară.