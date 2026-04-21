Când apare următorul sezon al serialului „Clarkson’s Farm”

„Clarkson’s Farm” (Ferma lui Clarkson), serialul documentar de pe platforma de streaming Amazon Prime Video care îl urmărește pe prezentatorul TV britanic Jeremy Clarkson în timp ce încearcă să învețe cum să administreze ferma sa „Diddly Squat” din Anglia, are acum o dată de lansare următorul său sezon, anunță Variety.

Serialul popular, care i-a transformat în vedete pe unii dintre lucrătorii fermei lui Clarkson, precum Kaleb Cooper, va reveni pe ecrane pe 3 iunie cu patru episoade. Alte două episoade vor fi lansate pe 10 iunie, urmate de ultimele două pe 17 iunie.

Unele producții ale platformelor de streaming apar în România cu o zi întârziere față de SUA, din cauza diferenței de fus orar.

„’Clarkson’s Farm’ revine, iar, pe fondul unui buget guvernamental care provoacă indignare în rândul comunității agricole din Regatul Unit, Jeremy decide că sunt necesare schimbări majore pentru ca ferma să funcționeze mai eficient”, notează Amazon Prime Video în descrierea oficială pentru noul sezon, al cincilea.

„Dar, în timp ce ferma încearcă să devină high-tech – ceea ce duce la prima călătorie în străinătate din viața lui Kaleb – evoluții și mai mari se îndreaptă spre ‘Diddly Squat’, care se vor dovedi mult mai dificile”, adaugă aceasta. Amazon Prime Video nu a publicat deocamdată un trailer pentru sezonul 5.

Serialul „Clarkson’s Farm” a fost un succes major în streaming

Serialul a avut premiera pe Prime Video în 2021 și a atras rapid un public numeros, spectatorii fiind cuceriți de peisajele frumoase și de dramatismul pe care îl poate aduce viața la țară, amplificat de lipsa totală de experiență a lui Clarkson în agricultură.

Evident, un alt punct de atracție a fost umorul inconfundabil al prezentatorului TV acum în vârstă de 66 de ani.

Clarkson a pus capăt colaborării sale de 22 de ani cu James May și Richard Hammond, alături de care a scris istorie cu emisiunea „Top Gear”, în septembrie 2024, cu un episod emoționant de rămas-bun pentru seria „The Grand Tour”, de asemenea difuzată pe Amazon Prime Video.

