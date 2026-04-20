„Jessica”, trucul viral de pe TikTok care oprește un tantrum în 5 secunde. Funcționează sau nu? Explicațiile specialiștilor

Dacă urmărești pe Tik Tok conținut de parenting, ai văzut aproape sigur trucul viral care oprește crizele de plâns ale copiilor mici. Sunt mii de clipuri în care vedem copiii în plină criză de plâns, copleșit de emoții, iar în mijlocul acelui moment tensionat, părintele spune, calm: „Jessica? Jessica, unde ești?”. Și, ca printr-o magie, copilul se oprește. Ridică privirea, caută în jur, parcă încearcă să înțeleagă ce se întâmplă, iar intensitatea momentului scade brusc. Este genul de clip care te face să te oprești din scroll și să te întrebi, poate chiar cu o urmă de speranță: să fie oare atât de simplu?

În viața reală, însă, lucrurile nu stau ca pe TikTok. Și deși efectul este real în unele cazuri, explicația nu ține de magie, iar utilitatea pe termen lung este, după cum spun specialiștii, mult mai nuanțată decât lasă să se vadă clipurile de pe social media.

Cum a apărut „Jessica trick” și cum a devenit viral în doar câteva săptămâni

Trendul cunoscut drept „Jessica trick” se bazează pe ideea simplă că rostirea unui nume străin copilului (nu trebuie să fie neaparat „Jessica”), pe un ton neașteptat, poate opri o criză de plâns la copiii mici. Metoda a fost testată direct în videoclipuri, în care părinții își filmează copiii în timpul unor tantrumuri și încearcă această intervenție aparent banală, urmărind reacția imediată.

