Jimmy Lai, magnatul presei pro-democraţie din Hong Kong, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. De ce e acuzat

Un tribunal din Hong Kong l-a condamnat luni pe Jimmy Lai, magnatul media și proeminentul activist pro-democrație, la 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni împotriva securității naționale, în temeiul unei legi controversate pe care China o consideră necesară pentru stabilitatea orașului, relatează The Guardian.

Potrivit fiicei sale, pedeapsa însemnă că Lai „va muri ca martir în spatele gratiilor”.

Claire Lai a declarat că sentința este „crudă și sfâșietoare”, având în vedere starea de sănătate precară a tatălui său în vârstă de 78 de ani. Fatele ei, Sebastien Lai, a calificat, la rândul său, sentința drept „draconică” și „devastatoare”.

Miliardarul, care s-a realizat singur, a fost unul dintre cei mai cunoscuți critici ai guvernului acuzați de când Beijingul a impus în 2020 o lege radicală privind securitatea națională în orașul semi-autonom din sudul Chinei.

Pedeapsa este cea mai lungă pronunțată în temeiul legii privind securitatea națională și înseamnă că Lai nu va putea beneficia de eliberare condiționată până la vârsta de aproape 100 de ani, notează CNN.

Critici dure din partea apărătorilor drepturilor omului

Pronunțarea sentinței reprezintă punctul culminant al unei saga care a durat ani de zile și care, potrivit criticilor, ilustrează transformarea Hong Kongului dintr-un oraș în mare parte liber într-unul în care disidența este reprimată cu duritate de autoritățile controlate de Partidul Comunist Chinez.

Lai a fost condamnat în decembrie pentru acuzații de sedițiune și conspirație de a colabora cu forțe străine. El s-a declarat nevinovat pentru toate capetele de acuzare. Condamnările pentru coluziune prevăd o pedeapsă maximă de închisoare pe viață.

Sentința lui Lai a fost imediat condamnată de Taiwan, precum și de grupurile pentru libertatea presei și drepturile omului.

„Astăzi, cortina cade peste libertatea presei în Hong Kong… Această decizie a instanței subliniază prăbușirea completă a libertății presei în Hong Kong și disprețul profund al autorităților față de jurnalismul independent”, a transmis ONG-ul Reporteri fără Frontiere.

Human Rights Watch a emis, de asemenea, o declarație în care a calificat durata pedepsei cu închisoarea aplicată lui Lai drept „practic o condamnare la moarte”.

„Anii de persecuție ai lui Lai demonstrează hotărârea guvernului chinez de a zdrobi jurnalismul independent și de a reduce la tăcere pe oricine îndrăznește să critice partidul comunist”, se arată în declarația ONG-ului.



De asemenea, Amnesty International a numit cazul „o altă piatră de hotar sumbră în transformarea Hong Kong-ului dintr-un oraș guvernat de statul de drept într-unul condus de frică”.

Urmărirea penală a lui Lai a fost descrisă ca fiind motivată politic de grupurile pentru drepturile omului și de guvernul britanic, care a cerut eliberarea sa.

Vineri, presa de stat chineză l-a descris pe Lai, un cetățean britanic care locuiește în Hong Kong de când a fugit din China ca refugiat copil, drept „instigator și trădător antiguvernamental”.

Trump, așteptat să intervină

Condamnarea sa ar putea să stimuleze apelurile internaționale pentru eliberarea magnatului media în cadrul procesului istoric urmărit cu atenție de liderii occidentali, inclusiv de președintele american Donald Trump, care a promis anterior că „îl va elibera”.

Trump este așteptat să călătorească în China în următoarele luni pentru a se întâlni cu omologul său Xi Jinping, iar mulți dintre susținătorii lui Lai vor face presiuni asupra lui pentru a ridica problema magnatului media încarcerat.

Cine este Jimmy Lai

Lai este fondatorul actualului ziar desființat Apple Daily, un ziar popular din Hong Kong, cunoscut pentru pozițiile sale critice față de Partidul Comunist Chinez și care a susținut mișcarea pro-democrație care a luat amploare în oraș între 2014 și 2019.



Mișcarea a fost înăbușită în iunie 2020 prin impunerea unei legi dure privind securitatea națională, care incrimina majoritatea formelor de disidență. Lai a fost arestat prima dată și acuzat în temeiul acestei legi în august 2020. Apple Daily a fost forțat să se închidă în 2021.