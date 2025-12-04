JOB ALERT. Ești pasionat de sport? Intră în echipa GOLAZO.ro!

GOLAZO.ro caută tineri pasionați de sport și de jurnalism pentru a se alătura redacției din București.

Dacă îți place sportul, ești bun prieten cu limba română și ai abilități digitale, în curând ne-ai putea fi coleg în redacția GOLAZO.ro din București.

Ne extindem echipa și căutăm oameni pasionați de sport și de jurnalism, indiferent dacă au mai activat în presă ori sunt abia la început de drum, pentru a lucra alături de noi la GOLAZO.ro.

Fă-ți curaj și scrie-ne chiar azi la redactia@golazo.ro! Nu uita să atașezi un CV și să ne spui, pe scurt, de ce crezi că te-ai potrivi în echipa GOLAZO.ro.

