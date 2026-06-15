Jocurile din culisele PNL. Acuzații după „o consultare cu primarii” care a ieșit „pro-Veștea”

Președinta PNL Argeș, Alina Gorghiu, a anunțat că-l susține pe Adrian Veștea, în urma unei consultări cu primarii din județ. Liberala e acuzată însă de colegii din PNL că nu a făcut o consultare reală, spun surse din partid pentru HotNews.

PNL are 28 din cele 102 de primării din județul Argeș. Din Biroul Politic Județean fac parte toți liderii locali din aceste UAT-uri, nu doar primarii – adică cei care au fost consultați.

Consultarea din Argeș a constat într-o întrebare pe care Alina Gorghiu a trimis-o pe grupul de WhatsApp al primarilor PNL, spun sursele HotNews.

„Astăzi, am primit, alături de colegul meu, senatorul Mihai Coteț, mandatul primarilor din Argeș de susținere a premierului desemnat, Adrian Veștea”. Așa începe mesajul Alinei Gorghiu pe pagina sa de Facebook. Este prima sa reacție oficială după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier.

„Indiferent de deznodământ, există un obiectiv pe care îl consider cel mai important pentru orice președinte de PNL: să nu se rupă partidul. Conflictul nu rezolvă criza politică, o adâncește. Dacă din această situație partidele ies mai slăbite, instituțiile mai contestate, iar cetățenii mai dezamăgiți, nimeni nu va avea de câștigat.”, a mai scris președinta filialei PNL Argeș.

Gorghiu, care a lipsit de la ședința în care partidul a votat împotriva susținerii lui Tomac, cere dialog între Ilie Bolojan și Adrian Veștea. Liberala, considerată apropiată de tabăra antiBolojan, spune că blocajul guvernamental nu mai poate continua și că „o majoritate trebuie identificată”.

Acuzații că nu a fost tocmai consultare

După anunțul lui Gorghiu, surse liberale din Argeș au spus că de fapt nu a fost tocmai o consultare. Alina Gorghiu a trimis o întrebare pe grupul de WhatsApp al primarilor din județ.

Sursele liberale o acuză inclusiv că a evitat o dezbatere largă pentru a avea control asupra votului, astfel încât să garanteze susținerea pentru Adrian Veștea.

Mihai Coteț, senator PNL de Argeș, a acuzat și el, într-o declarație dată pentru Cotidianul, că „a fost o întrebare pusă pe WhatsApp” și „nicidecum un vot politic în BPJ (Biroul Politic Județean) sau în CDJ – (Colegiul Director Județean)”.

La Iași decizia s-a luat în Biroul Politic Județean. A fost vot proBolojan

Și filiala PNL Iași a anunțat o decizie: a fost o decizie de a-l susține pe Bolojan. În acest județ, însă, decizia a fost luată după un vot unanim în Biroul Politic Județean, după cum informează filiala într-un comunicat.

„Conducerea PNL Iași a votat decizia de a nu susține numirea intempestivă, intruzivă și iresponsabilă făcută de președintele României, în poziția de premier desemnat, fiind un atac evident îndreptat împotriva Partidului Național Liberal.”, a declarat președintele filialei, deputatul de Iași Alexandru Muraru.

Liderii din teritoriu își vor prezenta pozițiile în cadrul ședinței Biroului Național convocat pentru seara zilei de luni.

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