Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 se încheie duminică seară. SUA a câștigat medalia de aur în fața Canadei la hochei masculin. Cum arată clasamentul pe națiuni 

Echipa Statelor Unite a învins Canada în finala turneului olimpic de hochei, scor 2-1 după prelungiri, și a cucerit medalia de aur pentru a treia oară în istorie, dar pentru prima oară după 1980, duminică, în ultima zi a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina.

Golul decisiv al Statelor Unite a fost marcat de Jack Hughes, în primele două minute din prelungiri.

„Iubesc SUA. Îmi iubesc coechipierii. Este de necrezut. Frăția din echipa americană de hochei este atât de puternică și avem atât de multă susținere de la foști jucători. Sunt atât de mândru că sunt american astăzi”, a declarat eroul meciului, Jack Hughes.

Tot astăzi Eileen Gu, sportiva născută la San Francisco care a ales să reprezinte țara natală a mamei sale, China, a cucerit a treia medalie olimpică de aur din carieră, respectiv a treia de orice fel de la această ediție a competiției, impunându-se în proba de schi halfpipe, potrivit The Athletic.

Ziua a 16-a a adus două titluri olimpice și pentru sportivii Suediei. Ebba Andersson a cucerit aurul în proba feminină de schi de fond 50 km, iar naționala țării nordice a triumfat în finala probei feminine de curling. Pe pista de bob-4, echipajele germane și-au asigurat primele două locuri.

În această seară se va trage cortina peste Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, printr-o ceremonie fastuoasă în istorica Arenă Olimpică din Verona, de la ora 21.30.

Top 10 în clasamentul pe medalii