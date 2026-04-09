„Operațiunea secretă a lui Putin”. În timp ce toți ochii erau pe conflictul din Orient, submarinele rusești s-au apropiat de infrastructura critică NATO. Anunțul Londrei

Regatul Unit a mobilizat nave militare pentru a preveni orice atac asupra cablurilor și conductelor din partea submarinelor rusești care au petrecut mai mult de o lună în și în jurul apelor teritoriale britanice la începutul acestui an, a declarat joi ministrul Apărării de la Londra, John Healey, relatează Reuters și Sky News.

Marea Britanie a acuzat Rusia că a profitat de distragerea atenției cauzată de evenimentele din Orientul Mijlociu pentru a încerca să desfășoare o operațiune secretă în regiunea maritimă din nordul Regatului Unit, unde se află rute maritime cheie și infrastructură critică, precum cablurile submarine.

Healey a spus că forțele britanice și aliații, inclusiv Norvegia, au urmărit și au descurajat activitatea ostilă a navelor ruse, adăugând că submarinele au părăsit acum zona și că nu există semne de deteriorare a infrastructurii subacvatice.

This satellite image is of Russian naval base Olenya in the High North, along with their spy ship Yantar and specialist GUGI submarines before they departed port for UK waters.



These vessels are designed to survey underwater critical infrastructure during peacetime, then…

Dezvăluind public operațiunea rușilor, în cadrul unei conferințe de presă, Healey a spus că intenția a fost de a-i arăta președintelui rus Vladimir Putin că activitatea submarinelor rusești a fost detectată.

„Fac această declarație pentru a denunța această activitate a Rusiei. (…) Președintelui Putin îi spun: «Vă vedem. Vă vedem activitatea deasupra cablurilor și conductelor noastre și trebuie să știți că orice încercare de a le avaria nu va fi tolerată și va avea consecințe grave»”, a spus ministrul britanic al Apărării.

„Forțele noastre armate le-au demonstrat fără echivoc că (rușii) erau supravegheați, că mișcările lor nu erau secrete, așa cum plănuise președintele Putin, și că încercarea lor de operațiune secretă fusese descoperită”, a adăugat oficialul de la Londra.

Operațiunile militare împotriva submarinelor rusești, la care au participat peste 500 de militari britanici, au durat mai mult de o lună și s-au încheiat acum, a precizat John Healey.

„Operațiunea secretă a lui Putin a eșuat pentru că acest guvern își îndeplinește datoria noastră principală: protejarea Marii Britanii”, a mai susținut ministrul.

Ambasada Rusiei la Londra nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a transmite un punct de vedere. Moscova a negat anterior acuzațiile de implicare într-o serie de incidente în care au fost avariate cablurile unor țări europene.

Armata britanică a trimis o navă de război și avioane de patrulare

Healey a mai declarat că operațiunea rusă a implicat un submarin de atac din clasa Akula și două submarine specializate ale Direcției Principale de la Moscova pentru Cercetări în Apele Adânci (GUGI).

„Acestea sunt concepute pentru a supraveghea infrastructura subacvatică în timp de pace și pentru a o sabota în caz de conflict”, a spus Healey.

După ce a detectat navele rusești care intrau în apele internaționale, Marea Britanie a trimis o fregată, un tanc de aprovizionare și un avion de patrulare maritimă pentru a le monitoriza mișcările.

Ministerul Apărării din Norvegia a transmis că forțele sale armate au desfășurat, de asemenea, o aeronavă de patrulare maritimă P-8 și o fregată.

Healey a precizat că submarinele nu au intrat în apele teritoriale ale Marii Britanii, ci s-au aflat în zona maritimă mai largă din jurul țării, cunoscută sub numele de „Zona Economică Exclusivă”, și în apele aliaților britanici.

Capacitatea navală a Marii Britanii a fost supusă unei atenții sporite în ultimele săptămâni, după ce președintele american Donald Trump a criticat răspunsul Londrei la războiul din Iran, descriind portavioanele britanice drept „jucării”.

Healey a făcut referire la această critică în declarația lui, afirmând că nu era în interesul național al Marii Britanii să-și desfășoare toate resursele militare în acea regiune.

„Cele mai mari amenințări sunt adesea invizibile și silențioase. Și pe măsură ce cerințele în materie de apărare cresc, trebuie să ne mobilizăm resursele pentru a obține cele mai bune rezultate”, a adăugat ministrul britanic al Apărării.

Țările aliate din NATO și-au intensificat prezența în Atlanticul de Nord și în Marea Baltică, după o serie de avarii la cablurile electrice, la cele de telecomunicații și la conductele de gaz de când Rusia a invadat Ucraina, în 2022. Majoritatea au fost cauzate de nave civile care și-au târât ancorele.

Rusia confirmă că a escortat militar petroliere în apropierea Regatului Unit

Tot joi, Kremlinul a confirmat relatări din presa britanică ce afirmau că forțele navale ruse au escortat în apropierea Regatului Unit petroliere din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, măsură la care Moscova a recurs pentru a preveni noi acte de „piraterie” din partea statelor occidentale care au interceptat și sechestrat astfel de petroliere largul mării, au scris anterior agențiile Reuters și EFE.

Luna trecută marina militară franceză a sechestrat, cu sprijin britanic, un al treilea petrolier din „flotă fantomă” folosită de Rusia pentru exporturile sale de petrol pe care UE și SUA încearcă să le împiedice prin sancțiuni, numărul navelor acestei flote fiind estimat la aproximativ 600.

Prin urmare, fregata Amiralul Grigorovici, care face parte din flota rusă de la Marea Neagră, a escortat recent prin Canalul Mânecii două petroliere puse de Regatul Unit pe lista sa de sancțiuni, respectiv petrolierul „Universal”, sub pavilion rusesc, și petrolierul ‘Enigma’, sub pavilion camerunez, a scris publicația Telegraph, potrivit Agerpres.

Întrebat joi despre această relatare din presă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns că Moscova s-a confruntat în mod repetat cu cazuri de „piraterie” în apele internaționale, așadar a decis să ia măsuri pentru siguranța propriilor nave.

„În ultimele luni am asistat la incidente repetate de piraterie în apele internaționale. Aceste incidente de piraterie au prejudiciat, printre altele, interesele economice ale Federației Ruse”, a explicat reprezentantul Kremlinului.

„Federația Rusă se consideră îndreptățită să ia măsuri pentru a-și proteja interesele și cu siguranță le va lua”, a asigurat Peskov.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat luna trecută că a autorizat armata să urce la bordul navelor rusești și să le rețină în apele britanice pentru a perturba rețeaua de petroliere cu ajutorul cărora Rusia continuă să exporte petrol fără a se conforma sancțiunilor occidentale.

Veniturile Rusiei din țiței, de două ori mai mari

Calcule făcute și publicate joi de Reuters arată că Rusia își va vedea veniturile provenite din cea mai mare taxă individuală aplicată petrolului aproape dublându-se, până la 9 miliarde de dolari în luna aprilie, ca urmare a crizei petrolului și gazelor declanșate de atacul SUA și al Israelului asupra Iranului

Calculul Reuters reprezintă una dintre primele dovezi concrete ale unui câștig neașteptat pentru Rusia, al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.

Principala sursă de venit a Rusiei din vasta sa industrie de petrol și gaze se bazează pe producție. Taxa vamală aplicată exporturilor de țiței a fost eliminată de la începutul anului 2024, ca parte a așa-numitei „manevre fiscale extinse”, o reformă fiscală a sectorului desfășurată pe parcursul mai multor ani.

Potrivit calculelor Reuters, bazate pe date preliminare privind producția și pe prețurile petrolului, taxa pe extracția resurselor minerale aplicată producției de petrol din Rusia va crește în aprilie la aproximativ 700 de miliarde de ruble (9 miliarde de dolari), de la 327 de miliarde de ruble în martie. Veniturile sunt în creștere cu aproximativ 10% față de aprilie anul trecut.

Pentru întregul an 2026, Rusia a bugetat venituri de 7,9 trilioane de ruble din această taxă pe extracția resurselor minerale.