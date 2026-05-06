John Malkovich, cetățean european. Țara care i-a oferit pașaportul actorului cu gene românești

John Malkovich, în vârstă de 72 de ani, a devenit marți cetățean croat în cadrul unei ceremonii oficiale. Recent, actorul american a dezvăluit că, în urma unui test ADN, a descoperit că are origini românești, potrivit France 24.

Anunțul a fost făcut de ministrul croat Davor Bozinovic, care a transmis, pe X că „actorul de renume mondial, care a marcat cinematografia cu numeroase roluri, şi-a asumat un nou rol şi a devenit cetăţean croat”.

Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin.



Čestitam i dobrodošli. 🎭 🇭🇷 pic.twitter.com/MuduIl4y1a — Davor Božinović (@DavorBozinovic) May 5, 2026

John Malkovich a fost primit în Croația cu onoruri de prim-ministrul Andrej Plenkovic. „Lunga carieră a lui John și succesul său artistic reprezintă o mare sursă de inspirație pentru generațiile tinere și ne bucurăm că își cultivă cu mândrie rădăcinile croate”, a declarat premierul.

Născut la 9 decembrie 1953 în oraşul Christopher din statul american Illinois, bunicii lui Malkovich erau originari din Ozalj, Croaţia, şi au emigrat în Statele Unite. Din partea familiei sale materne, actorul are origini engleze, franceze, germane şi scoţiene.

În 2025, actorul a dezvăluit că a aflat, în urma unui test ADN, că este 43% român, iar restul ceh.

John Malkovich este unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood. Printre rolurile sale legendare se numără și cele din „In the Line of Fire”, „Being John Malkovich” sau „Burn After Reading”. Anul trecut, el a jucat rolul dirijorului român Sergiu Celibidache la maturitate, în pelicula „Cravata galbenă”.