John Travolta, în extaz după ce a fost distins cu un premiu neașteptat la Cannes: „Este dincolo de Oscar”

John Travolta și fiica lui, Ella Bleu Travolta, la Festivalul de Film de la Cannes. Credit: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Actorul american John Travolat a fost premiat cu un Palme d`Or onorific pentru întreaga carieră, vineri, în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, unde a avut loc premiera primului film pe care l-a regizat vreodată, a scris AFP.

Starul de la Hollywood a fost vizibil emoționat când a primit premiul, înainte de proiecția filmului „Propeller One-Way Night Coach”, care are la bază o carte pentru copii pe care a scris-o.

Organizatorii au păstrat secretul cu privire la premiu până când John Travolta a urcat pe scenă pentru premieră.

„Pur și simplu nu îmi vine să cred. Asta e dincolo de Oscar, într-adevăr”, a spus el în timp ce accepta Palme d’Or-ul onorific.

„Filmele mele preferate din istoria vieții mele au fost întotdeauna câștigătoarele Palme d’Or”, a adăugat actorul.

Dincolo de premiu, John Travolta, în vârstă de 72 de ani, a declarat că a fost extrem de surprins că filmul său de debut ca regizor, în care joacă fiica sa, Ella Bleu Travolta, a fost acceptat la cel mai prestigios festival de film din lume.

Travolta, care nu a câștigat niciodată Premiul Oscar, își relansa o carieră în declin cu interpretarea sa emblematică a asasinului „Vincent Vega” din „Pulp Fiction”, filmul lui Quentin Tarantino, care a câștigat marele premiu Palme d’Or al festivalului în 1994.

Mulți critici de film consideră că a fost cel mai bun rol al său, unul care avea să intre în istoria cinematografiei.