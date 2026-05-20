Starul din „Pulp Fiction” are un mare semn de întrebare privind viitorul lui, după debutul regizoral de la Cannes. „M-am simțit copleșit”

Actorul John Travolta, care și-a făcut debutul regizoral săptămâna trecută la Festivalul de Film de la Cannes, nu crede că va mai regiza un alt film decât dacă ar fi vorba despre un subiect care să-l pasioneze foarte tare, relatează marți Reuters, conform Agerpres.

„Când lumea mă întreabă «Vrei să regizezi din nou?» … trebuie să fie vorba despre un subiect care să mă pasioneze pentru că este foarte epuizant, așa că trebuie să-ți placă foarte mult ceea ce faci”, a spus legendarul actor, care a recunoscut că realizarea peliculei „Propeller One-Way Night Coach” a fost uneori copleșitoare.

Cu toate acestea, având în vedere natura profund personală a subiectului – despre un tânăr pasionat de aviație care face o călătorie cu avionul la Los Angeles în epoca de aur a zborurilor din anii 1950 și 1960 – a reușit să facă față provocării.

„M-am simțit copleșit de lucrurile pe care le iubesc, de familia mea și de prietenii mei”, a spus Travolta, care este totodată un pilot experimentat.

Travolta a distribuit în film mai mulți membri ai familiei sale, inclusiv pe fiica sa, Ella Bleu Travolta, care a spus că faptul de a-și privi familia muncind pe platoul de filmare „a fost ca un fel de master class”.

Travolta a produs, finanțat, regizat, narat și scris scenariul filmului bazat pe o carte pe care a publicat-o în urmă cu trei decenii.

Vedeta unor filme precum „Pulp Fiction” și „Grease”, Travolta a fost recompensat cu un premiu-surpriză, un Palme d’Or onorific, vineri, înainte de premiera filmului și a devenit vizibil emoționat spunând că, pentru el, acest premiu este mai important decât un Oscar.

„Propeller One-Way Night Coach”, care a fost proiectat în afara competiției, va putea fi vizionat pe Apple TV din 29 mai.

Travolta, care nu a câștigat niciodată Premiul Oscar, își relansa o carieră în declin cu interpretarea sa emblematică a asasinului „Vincent Vega” din „Pulp Fiction”, filmul lui Quentin Tarantino, care a câștigat marele premiu Palme d’Or al festivalului în 1994.

Mulți critici de film consideră că a fost cel mai bun rol al său, unul care avea să intre în istoria cinematografiei.