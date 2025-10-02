Joi au căzut la munte primele ninsori importante din această toamnă. Unde este cel mai gros strat de zăpadă

Octombrie a început cu temperaturi foarte scăzute și cu vreme rea, iar joi dimineață au fost temperaturi de sub -5 grade Celsius la munte și s-a depus strat de zăpadă care depășește 10 cm.

ANM a transmis joi dimineață o informare meteo de vreme rea, cu frig, ploi însemnate cantitativ, vânt puternic și ninsori la munte, plus o serie de alerte, valabile în aproape jumătate de țară.

Datele ANM arată că la ora 9, stratul de zăpadă era de 12 cm grosime la stația meteo Vf Omu, 11 cm grosime la Bâlea Lac și Ceahlău-Toaca și 10 cm la Călimani. La peste 1.300 m alt, la Fundata, erau 4 cm grosime, iar la Penteleu și Iezer erau 3 cm strat de zăpadă.

Vremea se va menține deosebit de rece pentru începutul lui octombrie.

Joi dimineață au fost minime de sub -5 grade Celsius la peste 2.000 m alt și nicăieri în țară nu au fost mai mult de 10 grade Celsius, mai arată datele ANM. A dat înghețul și la altitudini mici și a fost foarte rece în locuri precum Reșița (1,2 C) și Sfântu Gheorghe Deltă (1,6 C).

ANM a dat și un „cod galben de ninsori”.

În intervalul 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23, în estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1500 m va ninge temporar viscolit (rafale de 50…70 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

