Șase alerte de vreme rea, valabile acum. Avertismentul meteorologilor pentru toată țara

Administrația Națională de Meteorologie a avertizat, printr-o informare valabilă în toată țara și cinci coduri galbene și portocalii pentru jumătatea de sud a României, că vremea se înrăutățește cu temperaturi foarte scăzute pentru această perioadă, ploi importante, vânt puternic și viscol la munte.

Informare meteo de ploi pentru toată țara

De joi, ora 10:00 și până sâmbătă, ora 20:00, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade și minime între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei, avertizează Administrația Națională de Meterorologie în informarea transmisă.

Din dimineața zilei de joi aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25…50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70…90 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60…70 km/h.

Cod galben de ploi

De joi dimineață până vineri dimineață, vor fi ploi însemnate cantitativ în vestul Munteniei și sudul Banatului. Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp.

Cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ

Tot de joi dimineață până vineri dimineață, în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 50…70 l/mp.

Cod galben de vânt

În intervalul 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10, vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50…70 km/h.

Cod portocaliu de vânt

De joi, ora 20:00, până vineri dimineață la ora 10:00, în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70…85 km/h.

Cod galben de ninsori și strat de zăpadă

De joi, ora 10:00 și până vineri la aceeași oră, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă (10…20 cm).

Cod portocaliu de ninsori abundente

Tot de joi dimineață până vineri dimineață, în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30…40 cm.