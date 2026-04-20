Jordan Peterson suferă de o afecțiune neurologică gravă: „Fiecare zi din ultimul an a fost un iad”, afirmă fiica sa

Psihologul canadian Jordan Peterson, ale cărui cărți și discursuri publice l-au făcut un nume recunoscut la nivel internațional în ultimii ani se confruntă cu o afecțiune gravă de sănătate, care implică o leziune neurologică și simptome de acatizie, a dezvăluit fiica sa, Mikhaila Peterson, citată de The New York Post.

Mikhaila, care a fost co-prezentatoare a emisiunii telefonice de pe YouTube a lui Peterson, „Answer the Call”, pentru publicația conservatoare The Daily Wire, a spus într-un amplu mesaj video publicat duminică pe rețeaua „X” că tatăl ei a avut un an „îngrozitor”.

„Fiecare zi din ultimul an a fost un iad”, a spus Mikhaila Peterson cu lacrimi în ochi într-o înregistrare video emoționantă. „Am plâns în fiecare zi”, a adăugat ea.

„Ne-am dat seama că tata are o leziune neurologică indusă de medicamente psihiatrice și suferă de acatizie”, a afirmat aceasta în textul publicat alături de înregistrarea video.

Ce este acatizia, afecțiunea de care suferă Jordan Peterson

Potrivit MedLife, acatizia este un sindrom neuropsihiatric care presupune o inabilitate de a rămâne nemișcat. Persoanele diagnosticate cu acatizie simt nevoia intensă și incontrolabilă de a se mișca, mai ales la nivelul inferior al corpului. Au o senzație de agitație și de neliniște interioară. Acestea se manifestă prin mișcări compulsive, repetitive.

Este o boală asociată cu unele tratamente care includ medicamente antipsihotice sau litiu. Acatizia poate face parte din tabloul unor boli neurologice, cum ar fi Parkinson, și poate fi de mai multe feluri, în funcție de durata sa și de momentul debutului.

Acatizia acută se dezvoltă în stadiile incipiente ale tratamentului cu antipsihotice sau atunci când este mărită doza. De obicei durează mai puțin de șase luni. În cazul acatiziei cronice, simptomele durează mai mult de șase luni și pot ajunge chiar la ani de manifestare.

Mikhaila Petersona menționat că au trecut șase ani de când tatăl ei nu a mai luat medicamente psihiatrice, însă a susținut că expunerea la mucegai i-a agravat simptomele în ultimele luni, ceea ce a dus la septicemie. Ea a adăugat că stresul provocat psihologului de moartea ambilor săi părinți, precum și vânzarea locuinței, au contribuit, de asemenea, la agravarea simptomelor sale.

Peterson suferă de mai multe probleme de sănătate

„Vara trecută au început simptomele lui, după o agravare (CIRS – n.r. Sindromul de răspuns inflamator cronic) cauzată probabil de mucegai și stres. Situația a fost complicată de pneumonie și de septicemia asociată, o lună mai târziu. A fost îngrozitor”, a continuat Mikhaila Peterson.

Aceasta a mai spus că acatizia tatălui său a fost severă și a susținut că astfel de leziuni neurologice sunt „mult mai frecvente decât cred oamenii” și sunt adesea diagnosticate greșit.

„Acatizia este cel mai îngrozitor lucru pe care l-am văzut vreodată trăit de cineva… este catastrofal”, a subliniat ea.

Mikhaila Peterson a precizat că nu va mai publica pe rețelele sociale până când situația tatălui ei nu se va îmbunătăți. „Nu intenționez să mai fac o altă actualizare despre tata, îi stresează pe membrii familiei mele și pe mine și nu mai este nimic de spus până când lucrurile nu se îmbunătățesc”, a declarat ea.

„De acum înainte voi face tot posibilul să atrag atenția asupra leziunilor provocate de medicamentele psihiatrice, deoarece mi-au afectat și mie sănătatea și sunt devastatoare. Rugăciunile sunt în continuare binevenite”, a conchis aceasta.

Fiica lui Jordan Peterson a subliniat că acesta nu urmează tratament psihiatric

Anterior, Peterson a fost internat în 2019 într-un centru de reabilitare pentru dependență de benzodiazepine.

„Pentru a fi foarte clar (…) nu urmează niciun tratament medicamentos. Este o disfuncție a sistemului imunitar”, a declarat Mikhaila Peterson, când a vorbit anterior despre diagnosticul cu CIRS al tatălui ei.

Peterson și fiica sa au stârnit anterior controverse prin promovarea dietei carnivore, alimentându-se exclusiv cu carne de vită, sare și apă minerală.

Jorda Peterson, acum în vârstă de 63 de ani, și-a început cariera la Universitatea Harvard înainte de a reveni în Canada și a devenit cunoscut la nivel global la sfârșitul anului 2016, după ce a publicat o serie de videoclipuri în care critica „ Bill C-16” – un proiect de lege canadian despre care afirma că făcea ilegal refuzul de a se adresa unei persoane transsexuale folosind pronumele de gen preferat de aceasta.

Prelegerile sale de pe YouTube și aparițiile în podcasturi populare precum „The Joe Rogan Experience” au atras audiențe uriașe, iar în 2018 a publicat cartea de dezvoltare personală „12 Rules for Life”, înainte de a porni într-un turneu global.