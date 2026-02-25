JPMorgan vede paralele cu criza globală din 2008. „Unii fac lucruri stupide doar pentru a-și crește veniturile”

Directorul executiv al băncii, Jamie Dimon, avertizează că, atunci când piața crede că riscurile au dispărut, acestea se acumulează în tăcere.

Dimon, vede paralele cu perioada de dinaintea crizei financiare din 2008, avertizând că o concurență intensă din industria financiară îi determină pe unii jucători să facă mișcări „stupide” pentru a-și spori venitul net din dobânzi (NII).

„Din păcate, am văzut asta în 2005, 2006 și 2007 — cam același lucru. Valul ridica toate bărcile și toată lumea câștiga mulți bani”, a spus el într-o conferință de presă pentru investitori.

După cum a subliniat el, JPMorgan nu este dispusă să își relaxeze standardele de creditare doar pentru a-și crește veniturile. „Văd unii oameni făcând lucruri stupide. Fac lucruri stupide doar pentru a genera venituri nete mai mari din dobânzi”, a remarcat el pe un ton tăios.

„Există întotdeauna o surpriză în ciclul creditului”

Dimon, care a condus cea mai mare bancă americană în timpul crizei din 2008 — chiar achiziționând doi competitori care au dat faliment — consideră că ciclul creditului se va înrăutăți din nou. Întrebarea este când se va întâmpla.

El avertizează de luni de zile cu privire la o potențială deteriorare a calității creditelor. Când Tricolor Holdings și First Brands Group s-au prăbușit anul trecut, a folosit expresia caracteristică „gândaci de bucătărie”, spunând că, dacă vezi unul, probabil că sunt mai mulți.

Deși JPMorgan ar putea înăspri evaluarea anumitor sectoare, el a părut precaut cu privire la posibilitatea unor pierderi mari.

Credit privat și „cecuri” mari de 20 de miliarde

JPMorgan a păstrat distanța în faza inițială a boom-ului creditului privat, dar apoi a acționat agresiv, revendicând acorduri mari de finanțare.

De exemplu, a oferit un pachet de finanțare de 20 de miliarde de dolari pentru achiziționarea Electronic Arts Inc. – cel mai mare angajament asumat vreodată de o singură bancă pentru o achiziție.

Declarațiile lui Dimon au cauzat fricțiuni cu companiile private de credit aflate în creștere rapidă, care, pe de o parte, concurează cu băncile, iar pe de altă parte sunt clienții și partenerii lor importanți.

IA: Risc sau oportunitate?

Sectorul financiar, la fel ca alte sectoare, a fost sub presiune pe piețe din cauza îngrijorărilor legate de impactul inteligenței artificiale. Dimon a părut optimist în ceea ce privește poziția JPMorgan în „bătălia” inteligenței artificiale. „La sfârșitul zilei, în 100 de sectoare vom fi câștigători în 75 și perdanți în 25”, a spus el, estimând că banca va folosi tehnologia în avantajul său.

În discuția extinsă cu investitorii, nu a putut fi omisă problema succesiunii. Dimon a condus JPMorgan timp de 20 de ani, transformând-o în cea mai mare și mai profitabilă bancă din Statele Unite.

Răspunsul său a fost pe linia familiară: va rămâne „încă câțiva ani” ca director general și „poate încă câțiva” ca președinte executiv, decizia finală rămânând la consiliul de administrație.

Mesajul către piață

Esența intervenției sale a fost însă clară: atunci când piața pare să creadă că riscurile au dispărut, acestea de fapt continuă să se acumuleze.

Și dacă istoria anului 2008 ne-a învățat ceva, este că o combinație de încredere excesivă, creditare slabă și concurență intensă poate transforma o perioadă aparent „lipsită de griji” într-o criză reală.