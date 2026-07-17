Judecătoarea „M-a sunat Lia” cere să revină în magistratură, la 5 luni după ce s-a pensionat. Unde vrea să fie reîncadrată

Consiliul Superior al Magistraturii a declanșat, luna trecută, o procedură prin care propune judecătorilor ieșiți la pensie în ultimii trei ani să revină în sistem. Aceștia își pot exprima opțiunea pentru instanțele la care doresc să activeze unde pot ajunge dacă sunt suficiente locuri.

Ionela Tudor (51 de ani), fosta vicepreședintă a Curții de Apel București, a înaintat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) o cerere de reîncadrare în magistratură. Aceasta a optat să își continue activitatea la Tribunalul Ilfov.

„Analiza opţiunilor exprimate de fiecare candidat pentru instanţele avute în vedere pentru ocuparea posturilor vacante, urmează a se realiza în raport cu situația posturilor vacante de judecător existente la momentul soluționării de către Secţia pentru judecători a cererilor de reîncadrare”, se arată în anunțul CSM.

18 judecători ieșiți la pensie au vrut să revină în sistem

Ieri, instituția a anunțat numele judecătorilor care au trecut de prima etapă a selecției.

Dintre cei 18 judecători ieșiți la pensie care au înaintat Consiliului cereri de reîncadrare, 16 au trecut de prima etapă a selecției – cea privind îndeplinirea condițiilor legale.

Magistrații care îndeplinesc condițiile de reîncadrare urmează să susțină o testare psihologică și un interviu în fața CSM. Întreaga procedură se va desfășura până în luna septembrie. Ulterior, Secția pentru judecători a CSM va înainta președintelui reîncadrarea în funcție a magistraților declarați admiși.

Magistrații reîncadrați primesc pe lângă salariu și 15% din pensia de serviciu, potrivit prevederilor legale.

Ionela Tudor se pensionase la două luni după documentarul Recorder

Printre magistrații validați de CSM pentru revenirea în magistratură se numără și judecătoarea Ionela Tudor, fosta vicepreședintă a Curții de Apel București. Aceasta a optat să își continue activitatea de judecător la Tribunalul Ilfov.

Ionela Tudor a ajuns judecător la Curtea de Apel București în 2021, iar din 2025 a ocupat una dintre cele două funcții de vicepreședinte.

Aceasta și-a început cariera la de judecător la Judecătoria Fetești (2004-2007), a continuat la Judecătoria Slobozia (2007-2008), apoi la Tribunalul Călărași (2008-2009) și Tribunalul Ialomița (2009-2017), iar din 20217 până în 2021 a fost la Tribunalul București, potrivit CV-ului publicat pe Juridice.ro.

Fostă vicepreședintă a Curții de Apel București, Ionela Tudor (51 ani) s-a pensionat în luna februarie, dar decizia de ieșire la pensie o avea încă din anul 2023, anterior intrării în vigoare a modificărilor care limitau ca pensia să nu fie mai mare decât ultimul salariu net încasat, potrivit hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii prin care a fost aprobată pensionarea.

Momentul „M-a sunat Lia”

Captură video via Recorder

Ieșirea la pensie a judecătoarei Ionela Tudor a avut loc la două luni distanță după un episod memorabil petrecut la Curtea de Apel București în timpul conferinței de presă extraordinare organizate de conducerea instanței după documentarul Recorder, „Justiție capturată”.

Evenimentul a fost o premieră pentru instituție și s-a desfășurat într-o sală de judecată.

Conferința a debutat cu declarațiile unei judecătoare de la Secția I penală a Curții de Apel București. Raluca Moroșanu, magistrat cu 26 de ani de experiență. Ea a spus că a venit pentru a-și susține colegul, Laurențiu Beșu, și pentru a confirma veridicitatea afirmațiilor acestuia din documentarul Recorder.

Președinta Curții de Apel București, Nicoleta Arsenie, a susținut atunci că sistemul judiciar este supus unei campanii de „linșaj mediatic” și „demonizare”, prin contestarea întregii structuri de organizare, ridiculizarea conducerii și promovarea unor mesaje manipulate, uneori sub aparenta reprezentare profesională a unor persoane cu „eșec profesional-personal”.

În timpul conferinţei, vicepreședinta Curții de Apel București, Ionela Tudor, a fost surprinsă în timp ce îi spunea președintei instanței, Liana Arsenie: „M-a sunat Lia. Mă duc să vorbesc”. Judecătoarea Tudor a plecat, apoi a revenit lângă președinta Curții de Apel și i-a şoptit ce să răspundă. Momentul a fost semnalat de jurnaliștii Recorder.

Conferința s-a încheiat brusc, după ce președinta instanței a fost confruntată cu întrebări critice din partea jurnaliștilor.