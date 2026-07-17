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Actualitate

Judecătoarea „M-a sunat Lia” cere să revină în magistratură, la 5 luni după ce s-a pensionat. Unde vrea să fie reîncadrată

Simona Voicu
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Ionela Tudor (51 de ani), fosta vicepreședintă a Curții de Apel București, a înaintat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) o cerere de reîncadrare în magistratură. Aceasta a optat să își continue activitatea la Tribunalul Ilfov.

  • Ionela Tudor este judecătoarea surprinsă spunând „M-a sunat Lia” (n.r. Lia Savonea) în conferința de presă a Curții de Apel București de după documentarul Recorder „Justiție capturată”.
  • Judecătoarea se numără printre 16 judecători care au trecut de prima etapă în cadrul procedurii CSM care propune judecătorilor ieșiți la pensie în ultimii trei ani să revină în sistem. 
  • Cum sunt plătiți judecătorii ieșiți la pensie care se întorc în sistem, conform prevederilor legale

Consiliul Superior al Magistraturii a declanșat, luna trecută, o procedură prin care propune judecătorilor ieșiți la pensie în ultimii trei ani să revină în sistem. Aceștia își pot exprima opțiunea pentru instanțele la care doresc să activeze unde pot ajunge dacă sunt suficiente locuri.