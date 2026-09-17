Judecătoarea „M-a sunat Lia”, undă verde de la CSM ca să revină în magistratură, după ce se pensionase în februarie. Ce pensie are acum și ce salariu va încasa

Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat cererea de reîncadrare în funcția de judecător a Ionelei Tudor. Fostă vicepreședintă a Curții de Apel București, ea se pensionase în luna februarie. Pe lângă salariu, va primi și 15% din pensia de serviciu.

Opt dintre judecătorii din CSM au votat pentru reîncadrarea Ionelei Tudor, iar unul a fost împotrivă. Fosta vicepreședintă a Curții de Apel București își va desfășura activitatea la Tribunalul Ilfov.

În total, CSM a admis, joi, reîncadrarea în magistratură a 7 din cei 9 judecători pensionari care au susținut joi interviul. Au fost respinse cererile a doi magistrați pensionari – judecătoarea Adina Burdan din Timișoara și Daniel Fănel Stancu din Dolj, judecător care în 2021 a fost sancționat de CSM pentru abateri privind conduita în instanță.

Ce pensie are acum și ce salariu va încasa Ionela Tudor

Judecătoarea Tudor a părăsit magistratura încasând o pensie mai mare decât ultimul salariul net. Ea a obținut decizia de pensionare încă din anul 2023, anterior intrării în vigoare a modificărilor care limitau ca pensia să nu fie mai mare decât ultimul salariu net încasat, potrivit hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii prin care a fost aprobată pensionarea.

Potrivit datelor publicate de Curtea de Apel București, în septembrie 2025, salariul brut al celor două vicepreședinte ale instanței a fost de 37.847 lei, respectiv 36.391 de lei. Un calcul simplu, raportat la salariile indicate de CAB și prevederile privind pensionarea, reținute de CSM în cazul judecătoarei Ionela Tudor arată că fosta vicepreședintă a Curții de Apel București încasează o pensie lunară de aproximativ 30.000 de lei, adică 6.000 de euro lunar.

Ionela Tudor va încasa un salariu de 24.500 de lei ca judecătoare, potrivit PressHub. Pe lângă salariu, judecătoarea Tudor va primi 15% din pensie, adică 4.500 de lei.

Ionela Tudor este judecătoarea surprinsă spunând „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc” (n.r. – Lia Savonea) în conferința de presă a Curții de Apel București de după documentarul Recorder „Justiție capturată”.

Joi, ea a explicat la CSM de ce revine în magistratură, la câteva luni de la pensionare, la vârsta de 51 de ani.

La interviul din Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, întrebată de ce s-a pensionat, ea a evitat un răspuns clar.