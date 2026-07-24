Judecătoarea Raluca Moroșanu a mers la CEDO după ce a fost exclusă din două dosare, în urma interviului dat Recorder despre „Justiție capturată”

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a admis plângerea depusă de judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București, după ce a fost înlăturată din două dosare în urma declarațiilor publice în care a criticat conducerea instanței și a vorbit despre probleme din sistemul judiciar. Informația a fost făcută publică de Recorder, iar judecătoarea a confirmat pentru HotNews că dosarul a trecut de etapa admisibilității.

Potrivit Recorder, Raluca Moroșanu, magistratul care a înfruntat conducerea instanței la conferința de presă organizată după documentarul „Justiție capturată”, a sesizat CEDO după ce, la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an, a fost recuzată din două dosare.

Cererile de recuzare au fost admise după ce magistrata acordase un interviu publicației Recorder, unde a vorbit, între altele, despre abordarea favorabilă inculpaților a conducerii instanței.

„Ni se tot spune că trebuie să fim oameni… să înțelegem problemele inculpaților”, a spus ea atunci.

În baza acestei afirmații, colege judecătoare apropiate de conducerea instanței au admis recuzări depuse de avocați ai unor inculpați și au tras concluzia că „există o suspiciune rezonabilă că imparțialitatea doamnei judecător a fost afectată prin exprimările acesteia în cadrul interviului publicat pe pagina de internet Recorder.ro”.

Judecătoarea a susținut la CEDO că măsura i-a încălcat dreptul la liberă exprimare și că deciziile creează un precedent, existând riscul ca împotriva sa să fie formulate și pe viitor cereri similare de recuzare, notează Recorder.

„Cererile de recuzare au fost admise cu motivarea, în esență, că aș fi lipsită de empatie

Contactată de HotNews, judecătoarea Raluca Moroșanu a confirmat că plângerea depusă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a trecut de etapa admisibilității

„Am formulat plângerea în luna aprilie și săptămâna aceasta mi s-a comunicat că a trecut de faza de admisibilitate, dosarul fiind înregistrat pe rolul Curții EDO cu numărul 17823/26, cauza Morosanu v. România. Urmează judecarea plângerii în fond, însă nu putem estima durata de soluționare”, a declarat magistrata pentru HotNews.

Ea a precizat că plângerea este întemeiată pe articolele 10, 6 și 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și vizează cele trei încheieri prin care au fost admise cererile de recuzare formulate împotriva sa în decembrie 2025 și ianuarie 2026.

„Cererile de recuzare au fost admise cu motivarea, în esență, că aș fi lipsită de empatie față de inculpați și deci nu pot fi imparțială. În baza acestor încheieri am fost înlăturată din completul de judecată în două cauze”, a spus Moroșanu.

„Precizez că de la acea dată și până în prezent am pronunțat, și sper că am calculat corect, aproape 500 de hotărâri, în alte cauze”, a mai declarat Raluca Moroșanu pentru HotNews.