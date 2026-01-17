Judecătoarea Raluca Moroșanu, exclusă din două dosare, în decurs de o lună, după criticile aduse justiției

În decurs de o lună, judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, a fost îndepărtată din două dosare, după ce a înfruntat conducerea instanței la conferința de presă organizată după documentarul Recorder „Justiție capturată” și a acuzat nereguli în sistemul de justiție, potrivit Recorder.

Raluca Moroșanu a fost recuzată dintr-un complet, pentru prima dată în cei 26 de ani de profesie, pe 17 decembrie 2025, dintr-un dosar de trafic de droguri, în urma admiterii unei cereri de recuzare formulate de avocat. Decizia a venit la o săptămână după ce magistrata de la CAB s-a solidarizat cu Laurențiu Beșu, una dintre sursele documentarului Recorder, și a întreruput conferința CAB.

Iar vineri, 16 ianuarie 2026, judecătoarea a fost dată din nou la o parte, dintr-un nou dosar penal, transmite Recorder.

Moroșanu a fost recuzată din complet la cererea avocatei Angela Ciurea, care îl reprezintă pe George Ivan, fost director al Companiei Naționale „Aeroporturi București”, trimis în judecată de DNA sub acuzația de trafic de influență și complicitate la trafic de influență.

Potrivit Recorder, în cererea de recuzare se afirmă: „În raport de dna judecător Raluca Moroșanu, apărarea are în vedere conduita public exprimată, cu prilejul ieșirilor în interviuri televizate, din ultima lună, în care magistratul și-a exprimat intoleranța la nivel «uman» față de inculpații cercetați în diverse cauze penale, calificând drept «intruzivă» atitudinea unor magistrați care au «sfătuit» la toleranță și umanitate față de inculpații cercetați”.

Motivele sunt legate de declarațiile făcute de magistrata de la CAB, care a acordat un interviu pentru Recorder, în care a spus că magistraților de la această instanță li s-a sugerat să fie „indulgenți” cu inculpații.

Decizia acestui din urmă complet a fost cu divergențe.

Cererea de recuzare a fost judecată de judecătoarele Claudia Jderu și Andreea Ionescu. Claudia Jderu a avut o opinie diferită, considerând că recuzarea Ralucăi Moroșanu trebuie respinsă.

Odată intrate în divergență, celor două li s-a alăturat la judecată o a treia judecătoare – Virginia Opăriuc, delegată la Curtea de Apel București, care a înclinat balanța în defavoarea Ralucăi Moroșanu, potrivit Recorder.