VIDEO Judecătoarea Raluca Moroșanu, interviu duminică seară pentru Recorder, după ce a sfidat conferința făcută „exact ca Ceaușescu”: „Practic, suntem angajați ai unui SRL” / Șefa CAB „a venit personal să ne spună că evaziunea fiscală de fapt nu prea există”

Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București (CAB), a povestit că a văzut „negru în fața ochilor” când i s-a spus că judecătorii sunt chemați în conferința de presă organizată joi de conducerea instanței ca să îi susțină „pe cei pe care ne terorizează”. „În acel moment, m-am gândit, uite ce fac ăștia, fac o conferință de presă exact ca Ceaușescu în 21 decembrie”, a declarat judecătoarea într-un interviu pentru Recorder, în care aduce mai multe acuzații actualei conduceri de la CAB.

Judecătoarea a spus în interviul acordat Recorder că „era perfect adevărat” ce spunea colegul său Laurențiu Beșu în documentarul „Justiție capturată” și că acela a fost momentul în care s-a gândit că trebuie să facă ceva.

Apoi, președinta Secției I penale a CAB a chemat-o la conferința organizată joi de conducerea instanței.

„Sincer, am văzut negru în fața ochilor. Cu alte cuvinte, dumnealor ne cheamă să îi susținem, suntem chemați să îi susținem pe cei care ne, cum spuneam, terorizează”, a declarat Raluca Moroșanu.

„Colegilor mei le este în continuare frică și cred că trebuie să fac ceva. Dacă tot am început primul pas, cred că ar fi bine să continui”, a adăugat ea, explicând ce a determinat-o să acorde acest interviu, după mesajul „scurt” pe care îl transmisese în conferința de joi.

„Practic, suntem niște angajați ai unui SRL, unde patronul stabilește ce vrea el”

Raluca Moroșanu susține că „modificările legislative survenite în anul 2022” au dus la o situație în care „cam toată puterea este în mâna președintelui instanței”.

„În cazul nostru, în mâna președintei Curții de Apel București (Liana Arsenie, n.r.), care numește și vicepreședinții, și președinții de secție, practic, toți, pe românește, sunt oamenii lor. Anterior, să zicem, anului 2023, eram consultați, eram implicați în deciziile conducerii. Ei bine, din momentul 2023 și, repet, în mod special de când este președinte doamna Liana Arsenie, nu am mai fost implicați în nicio decizie a conducerii. Nu ni se comunică hotărârile colegiului de conducere, habar n-avem ce se discută și ce decizii se iau acolo. Planificările sunt modificate fără să ne fie adus la cunoștință. Practic, suntem, ce să vă spun, niște angajați ai unui SRL, unde patronul stabilește ce vrea el și noi trebuie să ne supunem”, a adăugat Raluca Moroșanu.

Întrebat dacă simte că permutările de judecători se fac pentru a influența dosare, ea a confirmat: „Da. Nu este posibil – și vorbesc de domnul Cătălin Pavel – ca un om să intre în ședință să audieze martori o lungă perioadă de timp, și mulți martori, și pe urmă să fie schimbat de pe o zi pe alta, și nu poți să vii să spui că asta e în interesul instanței, că este în interesul justiției. Ce interes? Ce degrevare de activitate când omul nu a cerut așa ceva?”.

Conducerea instanței „își dorește colegi indulgenți cu inculpații”

Apoi, Raluca Moroșanu a fost întrebat dacă simte că actuala conducere a instanței „îi dorește judecători indulgenți cu inculpații”.

„Nu simt, știu. Știu că își dorește colegi indulgenți cu inculpații. Pentru că ni se tot spune, inclusiv am avut seminare de formare profesională în care ni se tot spune că trebuie să fim oameni. Doamna Arsenie așa, că trebuie să fim oameni, să fim oameni, să înțelegem problemele inculpaților”, a răspuns Raluca Moroșanu.

„Am avut, de exemplu, un seminar cu tema evaziunea fiscală, unde a fost adus pentru a ține seminarul o doamnă avocat, profesor universitar, e adevărat, adică am și eu cărțile dumneaei la birou, le citesc, deci nu despre asta este vorba, numai că în cele două zile de seminar cam 90% ni s-a explicat cum trebuie să achităm noi inculpații pentru evaziune fiscală”, a continuat judeătoarea.

Moroșanu susține că șefa Curții de Apel București „a venit personal” să le spună magistraților de la seminar „că ar trebui să se găsească alte alternative la penal” în dosarele de evaziune fiscală.

„Doamna Arsenie a venit personal să ne spună în cadrul acestui seminar că evaziunea fiscală de fapt nu prea există așa, în general, și că ar trebui să fie ultima soluție condamnarea inculpaților pentru evaziune fiscală, că ar trebui să se găsească alte alternative la penal, că marea majoritate ar trebui să ajungă în civil, și nu în penal, mă rog, contencios probabil, și că răspunderea administratorilor unor societăți ar trebui să fie de ordin civil, nu de ordin penal, în cazul acestei fapte”, a mai declarat Raluca Moroșanu.