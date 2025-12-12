Judecătorii din CSM anunță că sesizează Inspecția Judiciară după documentarul Recorder „Justiție capturată”

Secția de judecători din Consiliul Superior al Magistraturii, care a calificat drept „alegații” mărturiile unor magistrați din documentarul „Justiție capturată”, a venit vineri cu un anunț scurt – sesizează Inspecția Judiciară. Judecătorii din CSM s-au poziționat de partea șefei ICCJ, Lia Savonea și a conducerii Curții de Apel București, și au acuzat că documentarul Recorder face parte dintr-un „plan bine stabilit, implicând distrugerea încrederii în sistemul de justiţie”.

„Faţă de aspectele semnalate public în mass media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”, au transmis judecătorii din CSM, vineri, fără alte detalii.

Anunțul vine după ce joi seara aproape 200 de judecători și procurori, o mică parte dintre ei aflați la pensie, s-au solidarizat cu colegii lor care au apărut în documentarul Recorder și au vorbit despre starea justiției din România. Ei s-au solidarizat și cu colega lor Raluca Moroșanu, care a vorbit public, de față cu conducerea Curții de Apel București, despre neregulile din sistem.

Două tabere în CSM: judecătorii critică documentarul Recorder, în timp ce procurorii au o poziție total diferită

Secția pentru judecători din Consiliul Superior al Magistraturii a acuzat joi, într-un comunicat, o campanie care are ca scop „distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere”. Aceea a fost prima reacție a CSM, care califică drept „alegații” mărturiile unor magistrați din documentarul Recorder „Justiție capturată”.

În aceeași zi, secția pentru procurori din CSM a avut o poziție total opusă. Ei au transmis că „legătura dintre eventualele probleme de sistem, care trebuie verificate de îndată”, și modificările aduse pensiilor de serviciu „este doar una conjuncturală și nu poate duce decât la manipularea opiniei publice și la deraierea scopului materialului Recorder”.

„Modificările succesive ale legilor justiției în perioada 2017-2022 au bulversat activitatea parchetelor, atât în zona de urmărire penală și de reprezentare în fața instanțelor, cât și în zonele de management și administrație”, conform acestora.