Ministrul Justiției afirmă că va „clarifica” acuzațiile aduse în documentarul Recorder / Ce spune despre cei aproape 200 de magistrați care s-au solidarizat cu colegii lor

Ministrul Justiției Radu Marinescu susține că este „inacceptabilă” orice formă de persecuție „a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care, în opinia sa, constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul care activează”. Într-un mesa pe Facebook, el afirmă că de când este ministru nu a primit plângeri din partea magistraților că ar exista „persecuții”.

„Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate. Susțin necesitatea clarificării tuturor aspectelor învederate în documentarul respectiv de către magistrați, putând fi confirmate sau infirmate factual”, a scris vineri ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD), pe Facebook.

El a făcut aceste afirmații în urma documentarului Recorder, dar și după ce peste 200 de magistrați au semnat o scrisoare prin care s-au solidarizat cu judecătorii care au făcut dezvăluiri despre problemele din sistemul de justiție – Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu. Ulterior, mai mulți magistrați au vorbit despre riscul unor represalii.

„Ca ministru și membru CSM voi acționa, cu respectarea legii și a independenței justiției, pentru a clarifica aceste acuzații aduse în documentar”, mai susține Marinescu.

Ministrul Justiției spune că diversitatea de opinii din magistratură nu trebuie să conducă la „abordări revanșarde, punitive sau opresive ale celor care gândesc altfel”.

„Diversitatea de opinii și convingeri privind politicile profesionale, manageriale, de personal, criteriile de promovare, selecție, pregătire profesională, cadrul legislativ ce reglementează statutul și organizarea etc există și este firească în magistratură, mai ales în contextul în care aceasta are o componentă electivă, în desemnarea CSM și competitivă în ocuparea unor funcții de conducere. Aceste situații au născut și nasc divergențe de opinie și controverse, conturarea de majorități și minorități de opinie dar, sub nici o formă, nu trebuie să conducă la abordări revanșarde, punitive sau opresive ale celor care gândesc altfel”, explică el.

Ministrul Justiției: Nu am primit nicio sesizare că ar exista persecuții în sistemul de justiție

Radu Marinescu spune că de când ocupă funcția de ministru al Justiției (decembrie 2024) „nu am primit nicio sesizare a vreunui magistrat că ar exista persecuții de natura celor invocate în scrisoarea deschisă menționată”.

„Orice magistrat care invocă astfel de situații le poate semnala, nu doar public, dar și organelor în drept să ia măsuri și către MJ, cat timp ministrul este membru CSM. De când sunt ministru al Justiției nu am primit nici o sesizare a unui magistrat ca ar exista nereguli privind desfășurarea activității CSM, privind alegerile pentru acest organism sau cu privire la desfășurarea concursurilor sau procedurilor de selecție pentru funcțiile de conducere”, conform lui Marinescu.

Radu Marinescu laudă legile justiției: „Au fost evaluate pozitivi la nivel european, fiind ridicat MCV”

În același mesaj, Radu Marinescu apără legile justiției adoptate în anul 2022, la care se face referire și în documentarul Recorder „Justiție capturată”.

„Au fost evaluate pozitiv la nivel european fiind ridicat MCV, precum si anual in cadrul raportului privind statul de drept și au fost înscrise în PNRR ca jalon finanțabil. La constituirea coaliției de guvernare, toate partidele au discutat despre modernizarea acestui cadru normativ și a existat un acord politic privind măsurile de luat, înscris în programul de guvernare”, spune Marinescu.

Ministrul Justiției spune că instituția pe care o conduce „ acționează în conformitate cu acest program și gestionează jalonul PNRR care va permite accesarea banilor europeni”.

„Orice lege poate fi modificată în acord cu evoluția societății, în baza unui acord politic bazat pe o informație completă, reală și obiectivă, în limitele cadrului PNRR și al concluziilor rapoartelor privind statul de drept”, a mai scris Radu Marinescu.

Cu toate acestea, într-un comunicat de presă de ieri, procurorii din cadrul CSM susțineau că „au învederat de mai multe ori miniștrilor justiției și altor decidenți politici, în cei 3 ani scurși de la începutul mandatului, că este necesară revizuirea unor dispoziții din legile justiției, unele dintre ele în sensul celor surprinse în conținutul materialului”.

Președintele Nicușor Dan a spus că nu vede „voință” la Ministerul Justiției

În prima sa reacție după publicarea documentarului Recorder, președintele Nicușor Dan a criticat ministerul Justiției.

„Nu vreau să scuz în vreun fel politicul. Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică. Numirile procurorilor-șefi au fost politice. Societatea vorbește de mult de probleme în justiție fără să vedem, la nivelul Ministerului Justiției, voință de a intra cu adevărat în ele”, a scris Nicușor Dan într-o postare făcută pe X.

Ulterior, președintele i-a invitat pe magistații care vor să semnaleze probleme de integritate în sistemul de justiție într-o discuție „fără limită de timp” la Palatul Cotroceni, pe 22 decembrie.

Șeful statului susține că „lucrurile sunt foarte serioase” atunci când aproape 200 de magistrați reclamă probleme de integritate.