VIDEO Momentul în care o judecătoare intervine în ședința Curții de Apel București să-și apere colegul care a vorbit cu Recorder: „Conducerea nu ne ajută în niciun fel. Suntem terorizați”

Judecătoarea Raluca Moroșanu, în timpul conferinței de presă a Curții de Apel București, 11 decembrie 2025, FOTO: Captură de ecran TVR Info

Judecătoarea Raluca Moroșan de la Secția I penală a Curții de Apel București a provocat rumoare joi când a luat cuvântul la conferința de presă organizată de instanță, ea luând cuvântul pentru a spune că sunt adevărate neregulile grave semnalate în documentarul Recorder „Justiție capturată”.

„Am venit aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el este adevărat, conducerea nu ne ajută de niciun fel, suntem terorizați cu acțiuni discipliniare. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem, o parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine”, a afirmat judecătoarea cu o experiență de 26 de ani în magistratură.

„Dacă va fi contrazis este o minciună“. Conducerea nu ne ajută în niciun fel. Suntem terorizați”, a adăugat ea.

„Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem”, a mai spus judecătoarea Raluca Moroșanu.

