Judecătorul care a respins arestările în dosarul Nordis și care l-a achitat pe Bănicioiu se pensionează la 48 de ani. Decrete de pensionare semnate pentru alți 21 de magistrați

Președintele a semnat decretele privind eliberarea din funcție a 22 de magistrați care au cerut să se pensioneze, a anunțat vineri Administrația Prezidențială. Printre ei se numără și doi judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

16 dintre magistrați vor părăsi sistemul începând cu 1 noiembrie, iar ceilalți până la 1 decembrie.

Printre cei 22 de magistrați care se pensionează la cerere se află și judecătorii Mihail Udroiu și Alexandra Rus de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care de-a lungul anilor au pronunțat sentințe care au stârnit controverse în spațiul public.

Fost consilier al fostei șefe DIICOT Alina Bica, Mihail Udroiu – în vârstă de 48 de ani – lucrează de doi ani la instanța supremă. A făcut parte din completele care au judecat dosare cu inculpați celebri, iar unele dintre sentințele pronunțate de Udroiu au fost favorabile acestora. Udroiu a fost președintele completului de judecată care, la jumătatea lunii octombrie, a dispus achitarea fostului ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu, în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA în 2021, fiind acuzat că a primit de la doi oameni de afaceri peste 3,90 de milioane de lei (aproximativ 800.000 de euro) pentru a-și folosi influența pentru numirea unor manageri de spital și pentru a aloca bani spitalelor cu care aceștia aveau contracte.

Judecătorul Mihail Udroiu a făcut parte și din completul de la Înalta Curte de Casație și Justiție care s-a opus arestărilor preventive în dosarul Nordis. A luat această decizie contrazicându-și propriile studii de specialitate publicate în „Codul de procedură penală. Comentariu pe articole”, o lucrare de bază a studenților și a practicienilor în drept penal, așa cum avea să arate magistratul din completul de divergență care a avut o opinie contrară.

Mihail Udroiu a făcut parte și din completul care în noiembrie 2023 a respins recursul în casație al DNA împotriva deciziei de încetare a procesului penal în dosarul finanţării campaniei electorale a lui Traian Băsescu din 2009, în care au fost judecate Elena Udrea şi Ioana Băsescu, condamnate în primă instanță la 8, respectiv 5 ani de detenție.

Fost consilier al fostei șefe DIICOT Alina Bica, Mihail Udroiu a fost promovat judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție în 2023. El va ieși din activitate începând cu 1 noiembrie, în timp ce judecătoarea Rus se va pensiona începând cu 1 decembrie.

Numele judecătoarei Alexandru Rus este și el legat de fosta șefă DIICOT Alina Bica. În 2019, judecătoarea Rus a făcut opinie separată în sensul achitării Alinei Bica, condamnată ulterior la 4 ani de închisoare cu executare.

Alexandra Rus a avut opinie separată și în dosarul Liviu Dragnea. A vrut rejudecarea procesului, însă ceilalți 4 magistraţi din complet l-au condamnat pe fostul lider PSD la 3 ani și jumătate cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman. De asemenea, judecătoarea Rus a făcut parte din completul care a decis achitarea judecătoarei Ruxandra Popescu de la Judecătoria Sinaia, magistrat condamnat în primă instanță la patru ani închisoare cu suspendare.

Averea judecătorilor Udroiu și Rus

Mihail Udroiu și Alexandra Rusu dețin o avere impresionantă, potrivit ultimelor declarații de avere, completate în 2024.

Căsătorit cu judecătoarea Delia Udroiu de la Curtea de Apel Oradea, Mihail Udroiu deține, alături de aceasta, nouă apartamente și o casă de 350 de metri pătrați.

Soții Udroiu au încasat în 2023 venituri totale de 1.085.551 lei, adică, în medie, 90.000 de lei lunar. Pe lângă salarii, cei doi soți au câștigat sume considerabile și din închirierea apartamentelor, respectiv din drepturi de autor și activitatea didactică.

Judecătoarea Alexandra Rus este căsătorită cu magistratul Claudiu Andrei Rus de la instanța supremă. În 2024, a fost a fost selectat de Ministerul Justiției pentru postul de magistrat de legătură în Regatul Spaniei.

Judecătorii Rus au, la rândul lor, o avere considerabilă. Dețin două apartamente în Emiratele Arabe Unite, cumpărate în 2022 și 2024, o casă de locuit și alte două apartamente în București, potrivit G4Media, care citează declarația de avere a celor doi soți. În 2024, judecătorii Rus au raportat venituri lunare de peste 60.000 de lei/lunar fiecare, din salarii și drepturi salariale restante