Judecătorul CCR Dacian Dragoș, întrebat pe stradă de ce nu sunt tăiate pensiile speciale. „Nu depinde numai de mine”

Dacian Dragoș, judecător la Curtea Constituțională, a spus, la Antena 3, că este întrebat pe stradă sau de cunoscuți de ce nu sunt tăiate pensiile speciale. Dragoș a adăugat că, „în general”, oamenii înțeleg explicațiile pe care le oferă.

Judecătorul a fost întrebat dacă i s-a întâmplat ca unii cunoscuți sau chiar oameni de pe stradă să-l oprească ca să-l întrebe de ce nu sunt tăiate pensiile speciale.

Dacian Dragoș a confirmat, iar când a fost întrebat ce le spune, a răspuns: „Că nu depinde numai de mine. Că depinde și de caz. E un vot, nici n-am spus eu oricum public cum votez și așa mai departe. Noi încă n-am votat pentru această lege efectiv pe fond, că înainte s-a respins pe procedură, pe aviz. Deci vorba aceea, sunt doar speculații despre cum vom vota fiecare”.

Când i s-a cerut să spună dacă oamenii înțeleg explicațiile pe care le oferă, Dragoș a spus: „În general, da”.

La observația că societatea crede că pensiile speciale ar trebui să dispară, judecătorul Curții a afirmat:

„Este o decizie grea, fiecare judecător e cu conştiinţa proprie şi cu propriile principii pe care şi le aplică în operaţionalizarea acestor analize pe legile care vin în faţa Curţii şi efectiv este o lege dificilă. Nu a existat o decizie luată şi datorită faptului că s-au mai analizat documente şi aşa mai departe, dar nu vreau să spun mai multe din cauza faptului că e încă în lucru. Dar eu chiar cred că în curând vom avea o decizie şi pe legea pensiilor”.