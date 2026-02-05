Sari direct la conținut
Actualitate

Judecătorul CCR Dacian Dragoș, întrebat pe stradă de ce nu sunt tăiate pensiile speciale. „Nu depinde numai de mine”

HotNews.ro
Judecătorul CCR Dacian Dragoș, întrebat pe stradă de ce nu sunt tăiate pensiile speciale. „Nu depinde numai de mine”
Curtea Constituțională Foto: Inquam Photos - Octav Ganea

Dacian Dragoș, judecător la Curtea Constituțională, a spus, la Antena 3, că este întrebat pe stradă sau de cunoscuți de ce nu sunt tăiate pensiile speciale. Dragoș a adăugat că, „în general”, oamenii înțeleg explicațiile pe care le oferă.

Judecătorul a fost întrebat dacă i s-a întâmplat ca unii cunoscuți sau chiar oameni de pe stradă să-l oprească ca să-l întrebe de ce nu sunt tăiate pensiile speciale.

Dacian Dragoș a confirmat, iar când a fost întrebat ce le spune, a răspuns: „Că nu depinde numai de mine. Că depinde și de caz. E un vot, nici n-am spus eu oricum public cum votez și așa mai departe. Noi încă n-am votat pentru această lege efectiv pe fond, că înainte s-a respins pe procedură, pe aviz. Deci vorba aceea, sunt doar speculații despre cum vom vota fiecare”.

Când i s-a cerut să spună dacă oamenii înțeleg explicațiile pe care le oferă, Dragoș a spus: „În general, da”.

La observația că societatea crede că pensiile speciale ar trebui să dispară, judecătorul Curții a afirmat:

„Este o decizie grea, fiecare judecător e cu conştiinţa proprie şi cu propriile principii pe care şi le aplică în operaţionalizarea acestor analize pe legile care vin în faţa Curţii şi efectiv este o lege dificilă. Nu a existat o decizie luată şi datorită faptului că s-au mai analizat documente şi aşa mai departe, dar nu vreau să spun mai multe din cauza faptului că e încă în lucru. Dar eu chiar cred că în curând vom avea o decizie şi pe legea pensiilor”.

Citește și
Dacian Cosmin Dragoș Judecătorul CCR Dacian Dragoș nu crede că va fi suspendat din motive politice: „Nu cred că există atâta indecență la nivelul justiției”
Proiectul privind sancționarea membrilor CCR, criticat de un judecător al Curții: „Abia atunci ar fi controlată, se distruge independența ei”

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro