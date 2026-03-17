Atacul rusesc asupra hidrocentralei Novodnistrovsk a lăsat fără apă 4 orașe din Republica Moldova

Un atac rusesc asupra unei hidrocentrale din sudul Ucrainei a provocat o deversare de petrol care a poluat sistemele de apă din Republica Moldova vecină, iar alimentarea a fost întreruptă complet în al doilea oraș ca mărime al țării, au declarat luni oficiali citați de Reuters.

Președinta Maia Sandu a declarat Rusia se face responsabilă pentru poluarea râului Nistru.

Ministerul Mediului din Republica Moldova a precizat că deversarea de petrol a determinat întreruperea apei în Bălți, un oraș de 90.000 de locuitori, precum și în alte trei orașe, iar măsura va rămâne în vigoare cel puțin încă 12 ore, până marți seara.

Școlile au fost închise, iar elevilor li s-a cerut să studieze online.

Republica Moldova a declarat duminică o alertă de mediu pentru 15 zile, pe măsură ce amploarea poluării a devenit evidentă.

„Am declarat alertă de mediu și acționăm pentru a ne proteja oamenii”, a spus Sandu într-o declarație pe care a publicat-o pe rețelele sociale, referindu-se la atacul din 7 martie asupra centralei hidroelectrice Novodnistrovsk. „Rusia poartă întreaga responsabilitate”, a subliniat ea.

UE a anunțat că e pregătită să ajute Republica Moldova

Ministerul de Externe al Republicii Moldova l-a convocat pe ambasadorul Rusiei în țară în legătură cu atacul asupra centralei.

„Republica Moldova condamnă ferm acest atac, care a provocat o deversare de petrol în râul Nistru, generând riscuri majore pentru mediu și pentru securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova”, afirmă diplomația de la Chișinău într-un comunicat de presă.

Marta Kos, comisarul european pentru extindere, a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să ajute la curățarea poluării de pe Nistru.

„Aceasta ne amintește că războiul Rusiei nu se oprește la granițele Ucrainei”, a scris ea într-un mesaj publicat pe rețeaua „X”. „Suntem solidari cu Republica Moldova”, a subliniat oficialul european.

Țara vecină a aprobat în octombrie 2024 un referendum național privind aderarea la UE, după ce a solicitat începerea negocierilor în urma invaziei rusești din Ucraina.