Judecătorul Laurențiu Beșu, despre efectele investigației Recorder: „În sistem nu s-a întâmplat nimic” / „Singura reacție concretă a fost să ne atace pe noi”

Laurențiu Beșu, judecător al Tribunalului București și unul dintre magistrații intervievați în investigația Recorder „Justiție capturată”, a declarat vineri pe B1 TV că în sistemul de justiție nu s-a produs nicio schimbare după apariția materialului de presă, iar singura reacție a sistemului și a judecătorilor cu putere de decizie „a fost să încerce să-i discrediteze” pe cei „care au considerat necesar să vorbească” despre probleme.

„În sistem (…) nu s-a întâmplat nimic”, a spus el, întrebat despre efectele pe care le-a produs investigația de presă publicată de Recorder în 9 decembrie.

Laurențiu Beșu a spus că, deși spera că va fi altfel, „singura reacție a fost să încerce să discrediteze judecătorii care au considerat necesar să vorbească despre aceste probleme”.

„A fost colega Moroșanu, au fost și alți judecători care au mers la domnul președinte și i-au explicat care este situația reală, dar singura reacție concretă a sistemului și a judecătorilor cu funcție de conducere și cu putere de decizie în sistem a fost să ne atace pe noi, cei care am spus că, uitați, aici avem niște probleme, ceva nu este în regulă”, a continuat el.

Întrebat dacă s-a confruntat cu represalii sau amenințări după apariția materialului Recorder, judecătorul a spus: „Din partea conducerii tribunalului, nu. Au fost, într-adevăr, două cereri de recuzare, respinse de colegi, deci nu am resimțit la acest mod o presiune chiar în cadrul instanței”.

Laurențiu Beșu a precizat că a fost contactat de Recorder în luna mai.

„Inițial nu am dat curs solicitărilor. Mi-am luat inima în dinți, am luat legătura. Interviul, că până la urmă asta interesează, a fost pe 15 august 2025”, a adăugat magistratul.

Ce a spus despre numirea de la Tribunalul București

Laurențiu Beșu a spus despre Cosmin Sterea-Grossu, delegat de Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) la conducerea Tribunalului București, că „funcționează efectiv de la începutul lunii ianuarie” și că o numire prin concurs, nu prin delegare, ar fi presupus inclusiv condiții de vechime.

„Acum, legea prevede că dacă te înscrii la un concurs pentru a ocupa o funcție de conducere într-o instanță una din condiții este să ai o anumită vechime la acea instanță – și mi se pare firesc, dacă vrei să o conduci, trebuie să o cunoști, să cunoști toate detaliile acelei instanțe, ca să știi cum să gestionezi, să manageriezi instanța”, a explicat Laurențiu Beșu.

El a precizat dacă ești numit prin delegare „legea nu mai prevede nicio condiție ca să ocupi acea funcție și atunci este la discreția președintelui Curții de Apel”.

„Acum e o poveste aici cu această delegare. Am aflat de la colegi că trei dintre judecătorii cu vechime la tribunal și-au dat acordul să fie și ei delegați în această funcție, o situație în care poate ei ar fi fost îndreptățiți mai mult să ocupe această funcție. Au fost chemați la Curtea de Apel București, a fost întrunit colegiul, au fost audiați. Din ce am înțeles, că oarecum au fost și umiliți”, a mai susținut judecătorul.

„Funcția de președinte al tribunalului, o rampă de lansare pentru CSM”

Beșu susține că printre judecători circula vestea cu privire la delegarea lui Sterea-Grossu cu mai mult de o lună înainte de a se produce efectiv.

„Delegarea în funcția de președinte al Tribunalului București a domnului Grossu se vehicula printre judecători, se discuta despre ea, cu cred că mai mult de o lună înainte să se producă (…). Dacă s-ar fi făcut cu bună-credință această numire, ar fi trebuit să se aibă în vedere și acele condiții pentru înscriere la concurs”, a mai afirmat Laurențiu Beșu.

Magistratul a spus că „funcția de președinte al tribunalului e oarecum o rampă de lansare pentru candidatura în viitorul Consiliu Superior al Magistraturii”.

„Acest grup, ca să îl numesc așa, își pregătește viitorul, numește în anumite funcții (…) ca să se asigure că în viitorul CSM se va perpetua același grup de persoane”, a mai declarat el.