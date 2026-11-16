Județul în care toate siturile arheologice au fost braconate în ultimul an. Un castru roman este „asaltat aproape săptămânal”

Aproape toate siturile arheologice din judeţul Sălaj, cu localizare topografică certă şi înscrise în Registrul Arheologic Naţional, au fost braconate în ultimul an, cel mai recent caz având loc duminică, la Nadiş, unde un bărbat a fost surprins în timp ce căuta artefacte cu detectorul de metale şi săpa într-un sit arheologic, informează Agerpres.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj avertizează că fenomenul a ajuns la proporţii îngrijorătoare şi că nici monumentele din patrimoniul UNESCO nu au fost ocolite de braconieri.

Potrivit sursei citate, cazul de la Nadiş – Buia Mitrului a fost descoperit întâmplător de arheologul Vasile-Daniel Culic, expert superior în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sălaj. Acesta se deplasa pe drumul judeţean 108D, între Cehu Silvaniei şi Sălăţig, când a observat un bărbat care efectua detecţii în perimetrul sitului arheologic. Arheologul avea asupra sa o cameră foto cu teleobiectiv şi o dronă, cu ajutorul cărora a confirmat activitatea ilegală, după care a apelat numărul de urgenţă 112.

„Întâmplarea a făcut să aibă asupra sa camera foto cu teleobiectiv şi drona, cu care a confirmat faptul că un bărbat de vârstă mijlocie detecta şi săpa nestingherit în perimetrul sitului arheologic reperat”, se arată în comunicatul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sălaj.

Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Cehu Silvaniei au ajuns la faţa locului, au verificat autoturismul bărbatului şi au ridicat detectorul de metale şi cazmaua. Au fost solicitaţi şi criminaliştii pentru cercetări. Bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de la şase luni la trei ani.

Cazul readuce în atenţie amploarea braconajului arheologic din Sălaj. În urma verificărilor recente privind integritatea siturilor, Direcţia pentru Cultură a constatat că fenomenul afectează aproape întregul patrimoniu arheologic identificat şi localizat cu precizie în judeţ.

„În cadrul verificărilor integrităţii siturilor arheologice din ultima vreme, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj a constatat un fenomen mai mult decât îngrijorător. Aproape toate siturile arheologice figurate în Registrul Arheologic Naţional, cu localizare topografică certă, au fost braconate în ultimul an. Siturile arheologice aflate în patrimoniul UNESCO, situate în Sălaj, au fost braconate în mare parte”, precizează instituţia.

Sălajul, un județ cu multe edificii din perioada romană

Urme de detecţie au fost descoperite în turnurile limesului roman de pe aliniamentul Meseşului, dar şi în castrele romane de la Tihău şi Romita. Unul dintre cele mai afectate obiective ar fi castrul de la Românaşi, unde braconierii ar interveni aproape săptămânal.

„În ultimul an, castrul de la Românaşi, aflat în vatra satului, lângă drumul dintre Românaşi şi Treznea, este asaltat aproape săptămânal de braconieri”, se mai arată în comunicat.

Instituţia atrage atenţia că deşi în judeţ există câteva sute de persoane fizice care deţin detectoare de metale autorizate, mai puţin de zece dintre acestea au predat, în ultimul an, piese arheologice provenite din detecţie.

Directorul executiv al instituţiei, Doina Cociş, consideră că fenomenul este favorizat şi de prevederile legislative insuficiente şi nesincronizate cu realitatea din teren, solicitând actualizarea legislaţiei şi definirea explicită a braconajului arheologic ca infracţiune.

„Considerăm necesară implicarea legiuitorului, dar şi a breslei arheologilor, pentru o reglementare la zi a fenomenului detecţiei, precum şi pentru definirea legală, ca infracţiune, a fenomenului numit braconaj arheologic, cu consecinţele care se impun”, a precizat Doina Cociş.

Potrivit OUG 43/2000, accesul cu detectoare de metale şi utilizarea acestora în siturile arheologice şi în zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai cu autorizare prealabilă. Folosirea detectoarelor fără această autorizare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la trei ani.