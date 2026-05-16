Julia Margaret Cameron și fotografia în epoca victoriană

Julia Margaret Cameron (1815, India – 1879, Ceylon/ Sri Lanka) a fost o fotografă renumită pentru portretele sale cu focalizare estompată și emoționante care au sfidat standardele tehnice ale epocii. Imaginile captate de ea erau caracterizate de jocul intens de lumini și umbre.

La vârsta de 48 de ani, a primit primul ei aparat foto de la unul dintre cei șase copii ai săi, un cadou menit să-i ofere un hobby. Așa a început totul.

După ce a locuit în India și Londra, s-a căsătorit și familia s-a mutat pe Isle of Wight, destinație populară pentru elita culturală britanică – printre rezidenți aflându-se eseistul, filosoful și istoricul Thomas Carlyle, scriitorul Charles Dickens, inventatorul John Herschel și poetul Alfred Lord Tennyson. Cameron i-a fotografiat pe acești locuitori celebri și pe oricine altcineva care i-a permis acest lucru.

