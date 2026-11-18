Un judecător al unei Înalte Curți din Spania a deschis o anchetă penală împotriva marelui cântăreț Julio Iglesias, în urma unei plângeri depuse de două foste angajate care îl acuză de infracțiuni sexuale, agresiune și tratament degradant, potrivit documentelor instanței consultate de Reuters.

Plângerea a fost depusă de organizația pentru drepturile omului „Women’s Link Worldwide”, în numele a două femei care au declarat că în 2021 au lucrat timp de 10 luni în reședințele lui Iglesias din zona Caraibelor. Demersul vine în urma unei investigații realizate de postul american de televiziune Univision și de publicația spaniolă elDiario.es.

Agenția Reuters notează că solicitările sale de a obține un punct de vedere din partea reprezentanților lui Iglesias nu au primit un răspuns imediat. În trecut, Iglesias a descris acuzațiile drept „complet false”.

În vârstă de 83 de ani, Iglesias este unul dintre cei mai bine vânduți artiști latino din lume, cu peste 300 de milioane de discuri vândute în 14 limbi.

Procurorii spanioli declinaseră să îl ancheteze pe Julio Iglesias mai devreme anul acesta

Judecătorul de instrucție Antonio Piña a declarat că plângerea conține suficiente indicii preliminare pentru a justifica deschiderea procedurilor penale, potrivit unei hotărâri consultate miercuri de Reuters.

Acesta a notat că decizia nu are nicio legătură cu credibilitatea acuzațiilor.

Judecătorul a precizat că ancheta va viza părțile din plângere referitoare la posibile infracțiuni împotriva libertății sexuale, precum și la agresiune și tratament degradant, pentru fapte despre care se susține că ar fi avut loc după data de 5 octombrie 2021.

Piña a respins părțile din plângere referitoare la traficul de persoane și la infracțiunile care vizează încălcarea drepturilor angajaților.

La începutul acestui an, procurorii au susținut că instanțele spaniole nu au competența de a judeca acest caz, întrucât presupusele infracțiuni ar fi fost comise în străinătate, iar reclamantele nu aveau reședința în Spania.

Ulterior, cele două femei au depus o plângere direct la Înalta Curte, care a decis acum să investigheze acuzațiile.

Piña a dispus ca cele două reclamante să se prezinte personal în fața instanței pentru a depune mărturie la data de 3 februarie 2027.