Prima reacție a legendarului Julio Iglesias după ce a fost acuzat de abuz sexual

Julio Iglesias și soția sa, Miranda Rijnsburger, fotografiați în 2014 la înmormântarea designerului de modă Oscar De La Renta, FOTO: Dave Kotinsky / AFP / Profimedia Images

Cântărețul spaniol Julio Iglesias a denunțat, într-un mesaj publicat în noaptea de joi spre vineri, „acuzațiile absolut false” referindu-se la plângerile formulate împotriva sa de două foste angajate, care îl acuză de delicte sexuale și trafic de persoane, transmit agențiile AFP și EFE, citate de Agerpres.

„Neg că am abuzat, constrâns sau jignit vreo femeie. Aceste acuzații sunt absolut false și mă întristează profund”, a afirmat cântărețul într-un mesaj publicat pe Instagram, prima sa reacție de la izbucnirea acestui scandal, marți. El a refuzat anterior să dea curs numeroaselor solicitări transmise de mass-media spaniolă pentru a comenta acuzațiile.

„Cu profundă tristețe răspund acuzațiilor formulate de două persoane care au lucrat anterior pentru mine”, a scris acum artistul spaniol, faimos în întreaga lume.

„N-am simțit niciodată atâta răutate, dar am încă puterea de a face cunoscut adevărul și de a-mi apăra demnitatea în fața unei acuzații atât de grave”, a adăugat cântărețul.

„Nu-i pot uita pe atât de mulți oameni dragi care mi-au trimis mesaje de afecțiune și loialitate; am găsit multă alinare în ele”, a concluzionat Iglesias în mesajul său, încheiat cu o reproducere a semnăturii sale.

Ce acuzații îi aduc cele două femei lui Julio Iglesias

Julio Iglesias este acuzat că între ianuarie și octombrie 2021 le-ar fi agresat sexual și hărțuit pe Laura și Rebeca (pseudonime), pe atunci în vârstă de 22, respectiv 28 de ani, și că le-a supus, de asemenea, unor condiții de muncă abuzive la reședințele sale din Republica Dominicană și Bahamas, au explicat miercuri organizațiile Women’s Link Worldwide și Amnesty International, care le susțin pe cele două foste angajate.

Plângerile, depuse la data de 5 ianuarie de cele două femei, fac referire în special la fapte „susceptibile de a constitui un delict de trafic de persoane în scopul impunerii muncii forțate și servituții”, „încălcări ale libertății și integrității sexuale, cum ar fi hărțuirea sexuală”, precum și un delict de vătămare corporală și încălcări ale drepturilor muncii, au precizat cele două asociații.

Într-o conferință de presă comună de miercuri, Women’s Link Worldwide și Amnesty International au adăugat că cele două reclamante vor fi audiate în curând de justiția spaniolă, care le-a acordat „statutul de martor protejat”.

Marți, televiziunea americană Univision și cotidianul spaniol elDiario.es au publicat o investigație bazată pe mărturiile celor două femei, o fostă menajeră și o fostă fizioterapeută, care au lucrat pentru cântăreț. Ele au afirmat că ar fi fost victime ale agresiunilor sexuale și hărțuirii sexuale din partea acestuia. Una dintre ele a descris, de asemenea, fapte care ar putea fi clasificate drept violuri.

Julio Iglesias l-a angajat pe avocatul José Antonio Choclán din Madrid, care a intervenit în mai multe cazuri de notorietate publică.

Fostele angajate care îl acuză pe cântăreț au furnizat documente, fotografii, înregistrări audio, mesaje WhatsApp, înregistrări ale apelurilor telefonice și cereri de permise de migrație ale lui Julio Iglesias către guvernele Spaniei, Bahamas și Republicii Dominicane, potrivit El Diario.es și Univision, citate de agenția spaniolă de presă EFE.