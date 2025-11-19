Julius Meinl rescrie experiența capsulelor pentru acasă: un nou design premium, aceeași cafea memorabilă

Capsulele Julius Meinl de cafea compostabile acasă se află într-o categorie cu o dinamică foarte bună pe piața locală. În acest context, celebrul brand vienez de cafea introduce un nou design pentru gama de capsule biodegradabile.

Schimbarea de ambalaj, care va fi implementată treptat începând cu sfârșitul lunii noiembrie, este mai mult decât o reîmprospătare estetică. Este o decizie strategică menită să intensifice aspectul premium al produselor Julius Meinl și să îmbunătățească vizibilitatea angajamentului de sustenabilitate al brandului.

Articol susținut de Julius Meinl