Jumătate din București, fără apă caldă. Ce spune șefa Termoenergetica despre avaria majoră din Capitală

Peste 4.200 de blocuri sau imobile din Capitală nu mai au apă caldă de duminică seară din cauza unei avarii majore produsă la o magistrală de termoficare de la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu, care a forțat oprirea CET Progresu, din motive de siguranță.

Directorul Termoenergetica, Adela Ciudoescu, a declarat luni că angajații companiei încearcă să remedieze avaria în cursul zilei de luni, dar că nu poate promite acest lucru.

„Am avut echipele permanent în teren, s-a depistat avaria, s-a izolat, zona este undeva pe Splaiul Unirii, intersecţie cu Mihai Bravu. Toată noaptea echipele au lucrat, au evacuat apa din galerie pentru că avem o galerie cu o lăţime de aproximativ cinci metri şi o înălţime de trei metri, galeria fiind complet inundată. Chiar şi la acest moment, pe anumite zone se mai scoate apa din galerie. Echipele au lucrat la foc continuu, în schimburi,” a declarat Adela Ciudoescu, director Termoenergetica, la Digi24, citat de News.ro.

Sursa citată a menţionat că peste 4.000 de blocuri racordate la sistemul centralizat de termoficare, din sectoarele 2,3 şi 4 ale Capitalei, nu au apă caldă la ora actuală.

Datele din aplicația Termoalert arată că la ora transmiterii acestei știri, 4.265 (46,3%) de blocuri sau imobile nu au apă caldă deloc (46,3%) în timp ce la peste 580 (6,4%) de blocuri/imobile parametri sunt deficitari.

Potrivit companiei, din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu.

„Sunt afectate sectoarele 4, 2 şi 3 deoarece nu s-a putut asigura minimul tehnic de funcţionare a centralei şi, pentru a nu periclita echipamentele energetice, centrala a trebuit să se închidă” a mai spus directorul Termoenergetica.

Angajații companiei lucrează pentru a depista avaria, dar se confruntă și cu o altă problemă.

„Eu sper ca în cel mai scurt timp să depisteze avaria, că este depistată o singură avarie, dar mai este una pe care încă nu au găsit-o întrucât galeria este încă inundată. Abia de la momentul depistării avariei putem da un termen estimativ, în funcţie de ce necesită remedierea,” a conchis Adela Ciudoescu.