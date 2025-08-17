Avarie majoră pe o conductă magistrală de termoficare din București. CET Progresu, oprită forțat / Cât se estimeaza remedierea situației

Termoenergetica Bucureşti anunţă că duminică s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Potrivit companiei, din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalaţiilor energetice.

Se estimează că remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopţii de luni spre marţi, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcţionare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiţii de siguranţă.

„Astăzi, 17 august 2025, s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forțată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalațiilor energetice”, anunţă duminică seară Termoenergetica Bucureşti.

Termoenergetica precizează că echipele sale sunt mobilizate în teren încă de la apariţia avariei. „Au fost deja montate pompe pentru evacuarea apei din galerie, iar lucrările de reparație sunt în desfășurare, cu scopul de a remedia cât mai rapid situația”.

Compania municipală estimează că remedierea avariei „va fi finalizată în cursul nopții de luni spre marți, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcționare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiții de siguranță”.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile pentru reluarea în cel mai scurt timp a furnizării agentului termic”, se mai arată în anunţul Termoenergetica.